Papazdan iğrenç hareket! Büyüden korunmak için kadınların cinsel organına yağ sürerek tecavüz etti

Brezilya'nın Orta-Batı Bölgesi'ndeki Mato Grosso eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Lourival Santos Andrade isimli bir papaz hakkında kadınların ve kız çocuklarının cinsel organlarına yağ sürerek tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı. Polise ifadesinde olaya dair sessiz kalma hakkını kullanan papazın evinde tecavüz iddialarını destekleyen ses kayıtlarına rastlandı.

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Papaz hakkında şikayetçi olan kurbanlar benzer şekilde ifade verdi. Polise verdiği ifadesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu papazın kendisine cinsel organını gösterdiğini ve vajinasına okunmuş bir yağ sürdüğünü anlattı.

17 yaşındaki ikinci bir kurban ise kiliseye dua etmek için gittiğini ve birisinin kara büyü yaptığı için papazın ona yağ sürdüğünü iddia etti. Polis, gerçek kurban sayısının çok daha yüksek olabileceğine inanıyor ve başka kurbanlar bulmak için soruşturma yürütüyor.



