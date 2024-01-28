Paradigma Yayınları Genel Yayın Yönetmeni M. Akif Memmi: "Hüsamettin hoca 'bir kitabı okurken eğer cehaletinizi suratınıza çarpmıyorsa o kitabı okumaya değmez' der"

Paradigma Yayınları geçtiğimiz günlerde kurucularından merhum Hüsamettin Arslan’ın tezini kitaplaştırarak okurla buluşturdu. Genel Yayın Yönetmeni M. Akif Memmi ise yayınevinin hem kuruluş hikayesini hem de Arslan'dan sonraki yayın çizgisini anlattı.

"HÜSAMETTİN HOCA 'BİR KİTABI OKURKEN EĞER CEHALETİNİZİ SURATINIZA ÇARPMIYORSA O KİTABI OKUMAYA DEĞMEZ' DER"

M. Akif Memmi, "Çok sayıda yayınevi var. Buna rağmen Hüsamettin Arslan Paradigma’yı neden kurdu?" sorusuna yanıt verirken, Hüsamettin Arslan'ın Türkiye’deki entelektüel cemaatlerin mutlaka tanıması gerektiğini düşündüğü isimlerin kitaplarını herhangi bir yayınevi bariyeriyle karşılaşmadan doğrudan yayımlamak istediğini, bunu yaparken de bir kâr amacı gütmediğini söyledi. M. Akif Memmi'nin "Hüsamettin hoca 'bir kitabı okurken eğer cehaletinizi suratınıza çarpmıyorsa o kitabı okumaya değmez' der." sözü ise bu noktada dikkat çekti.

M. Akif Memmi, "Bu yayınevi hangi boşluğu doldurmayı hedefliyor?" sorusunu yanıtlarken ise "Kitapları popülerliklerine göre değerlendiren değil yazarına ve yayınevine dikkat eden okurlara odaklandı. diyerek "Bu noktada ülkemizde pek rastlamadığımız bir butik yayıncılığın tercih edildiğini görebiliriz. Başta felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimler merkezli bir yayın politikası izlendi" ifadelerini kullandı.

M. Akif Memmi, "Peki bu yayın politikası toplumdan kopuk, hayata dokunmayan bir çizgi miydi?" sorusunu yanıtlarken ise Hüsamettin Arslan'ın ülkesiyle ilgili birçok kritik meselede fikirlerini paylaşmaktan çekinmediğini belirtti.

Memmi, "Bundan sonra yayınevi olarak neler yapacaksınız?" sorusunda ise "Kısaca Hüsamettin Arslan'ın ortaya koyduğu yayın politikasını genişleterek devam edeceğimizi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Memmi, "Şu ana kadar yayımlanan hocamıza ait eserler sizce okuyuculara neler söylüyor?" sorusunda ise "Hüsamettin Arslan’ı okurken üç önemli noktanın öne çıktığını düşünüyorum" diyerek, bunlardan birinin "çok ama çok çalışmanın önemi" olduğuna değindi ve şöyle konuştu:

"Taşrada on çocuklu bir ailede dünyaya gelmiş bir ismin çalışarak Türkiye’de sosyal bilimler alanında en önemli yayınevlerinden birini kurması, belirli ağlar içerisinde ve yurt dışı bağlantıları olmamasına rağmen çok kıymetli eserleri Türkçeye kazandırması ancak çok çalışarak mümkün olabilirdi ve Arslan bunu başardı." (Kaynak: Yeni Şafak)





