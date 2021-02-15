Paranormal Activity 7, koronavirüs arasını bitirdi! Bomba gibi bir isimle anlaştılar

Düşük bütçesine rağmen büyük ses getiren Paranormal Activity serisinin yeni filmi için bir süredir yönetmen arayışı vardı. Koronavirüs salgınının da araya girmesiyle yönetmen arayışı daha da uzun sürdü.

Blumhouse Production imzalı Paranormal Activity, 2007 yapımı ilk filmi ile büyük bir beğeni toplamıştı. Blair Cadısı efsanesinden ilham alan yapım, yaşadıkları doğa üstü olayları evlerine yerleştirdikleri güvenlik kameraları ile kayda alan bir aileyi konu ediniyordu.

Bugüne kadar Paranormal Activity evreninde toplam altı film izledik. Bunların dördü ana seriye aitti. Geri kalan ikisi ise spin-off (The Marked Ones ve The Ghost Dimension) olarak karşımıza çıkmıştı.

Paramount Pictures ve Blumhouse Production, Haziran 2019’da yaptıkları açıklamada, Paranormal Activity 7 filmi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Film için başlangıçta açıklanan gösterim tarihi 9 Mart 2021’i. Fakat patlak veren koronavirüs salgını, filmin ileri bir zamana ertelenmesine neden oldu.

PARANORMAL ACTİVİTY 7’NİN YÖNETMENİ BELLİ OLDU

The Hollywood Reporter’ın (THR) haberine göre Paranormal Activity 7 için aranan yönetmen sonunda bulundu. Kült korku serisinin yedinci halkasında, 2020 yapımı Underwater filminin yönetmeni William Eubank’in imzası olacak.