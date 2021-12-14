Parazit filmiyle tanınan Park So-dam kansere yakalandı

Oscar’lı film Parazit’in (Parasite) başrol oyuncularından Park So-dam, kanserle mücadele ediyor. 30 yaşındaki Güney Koreli oyuncunun tiroit kanseri teşhisi sonrası ameliyat olduğu öğrenildi.

Parazit filminde Kim Ki-jung karakterine hayat veren Park So-dam’in check-up sonucu kansere yakalandığını öğrendiği ve ardından tedavi olmaya başladığı belirtildi.

Amerikan Kanser Topluluğu’na göre, kadınlarda üç kat daha fazla görülen tiroit kanseri, büyük oranda tedavi edilebiliyor.



Hastalık teşhisi konmadan önce yeni filmi Special Delivery’nin tanıtım çalışmaları için hazırlanan Park’ın planlarının değişmek zorunda kaldığı, kansere yakalanmasının oyuncuya hayal kırıklığı yaşattığı aktarıldı. Sanatçının menajerlik ajansından yapılan açıklamada, “Park So Dam tedavisine odaklanacak ve sağlığına kavuşacak. Tedavisi elimizden geleni yapacağız” denildi.



