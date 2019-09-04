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Parlamentoda böyle oturdu! eleştirilere gülerek yanıt verdi

BBC BBC
04.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

İngiltere parlamentosunda 'anlaşmasız Brexit'i önleyici yasa tasarısının gündeme getirilmesi tartışılırken, Muhafazakar Parti'nin Brexit yanlısı Avam Kamarası lideri Jacob Rees-Mogg'un parlamentoda yayılarak oturması diğer milletvekillerinin tepkisini çekti.

Parlamentoda böyle oturdu! eleştirilere gülerek yanıt verdi

Rees-Mogg, parlamentoyu küçük görmek ve saygısızlık yapmakla suçlandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Anna Turley, Twitter hesabından Rees-Mogg'un yan gelip yatması için "kibrin, caka satmanın, saygısızlığın ve parlamentomuzu hakir görmenin vücut bulmuş hali" dedi.

Parlamentoda görüşmeler yürütülürken Rees-Mogg'a seslenen Yeşiller Partisi'nden milletvekili Caroline Lucas da bu tavrın 'küçümseyici' olduğunu söyledi ve "Bu gece konuşulanlar çok sıkıcıymış gibi, Avam Kamarası lideri üç kişilik koltuğa yayılıp uzanmış halde" dedi.

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Rees-Mogg'un tavrı Twitter'da da eleştirildi. Bazı Twitter kullanıcılar bu tavrı saygısızca bulup Avam Kamarası liderine "Dik otur! Senin Avam Kamarası lideri gibi davranman lazım. Plajların ön sırasındaki şezlonga oturmuyorsun, biraz saygı göster" diye seslendi.

Parlamentoda tartışmalar yapılırken Rees-Mogg'un gözleri kapalı koltuklara uzanmış, kahkaha atarken çekilen görüntüleri ekrana yansıyordu.

Rees-Mogg, koltuklara uzanmadan önce yaptığı konuşmada, anlaşmasız Brexit'i önlemeye çalışan milletvekillerinin öne sürdüğü yasa tasarısını 'anayasal olarak uygunsuz' olarak tanımlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jacob Rees-Mogg ingiltere brexit parlamento

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