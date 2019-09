Partneriniz size sadık mı? İşte yanıtı...

Çoğu insana göre ilişkilerde güven ve sadakat oldukça önemli bir etken ancak beraber olduğunuz insanın geçmişte yaşadıkları sebebiyle size ya da kendisine güvenmemesi bazı problemler doğurabilir. İlişkide güven olmadığı sürece partnerinizin sadakatine olan inancınız da sarsılabilir. Partnerinizin size sadık olmadığını düşündüğünüz anlarda derin bir nefes alın ve bunların yalnızca kendi düşünceniz olduğunu hatırlayın. İşte o işaretler...

1. Her konuda dürüst davranırlar

Olgun bir ilişkide çiftler, yalnızca iyi haberleri değil her haberi birbiriyle paylaşır. Eğer ilişki yaşadığınız insan, size beyaz yalan bile söylemekten çekiniyorsa ya da yalan söylerken rahatsız oluyorsa tamamen dürüst bir ilişki yaşadığınızdan kuşkunuz olmasın. Çiftler birbiriyle dürüst olarak her şeyi paylaşınca ilişki daha güçlü bir boyuta taşınır ve her durumun üstesinden beraber gelinebilir.

2. İlişkiye olan bağlılıklarını gösterirler

İlişkilerde inişler ve çıkışlar olabilir ya da büyük kavgalar yaşanabilir. Ancak böyle durumlarda partneriniz direkt ortadan kaybolmamalı. Eğer ilişkinizde yaşanan sorunlardan sonra oturup konuşabiliyorsanız, sorunları görmezden gelmiyorsanız bu ilişkiye bağlılığınızı gösterir. Partnerinizden de aynı davranışları görüyorsanız gözü sizden başkasını görmüyor anlamına gelir. İlişkiniz için elinden geleni yapacağına emin olabilirsiniz!