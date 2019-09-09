Partneriniz size sadık mı? İşte yanıtı...

Çoğu insana göre ilişkilerde güven ve sadakat oldukça önemli bir etken ancak beraber olduğunuz insanın geçmişte yaşadıkları sebebiyle size ya da kendisine güvenmemesi bazı problemler doğurabilir. İlişkide güven olmadığı sürece partnerinizin sadakatine olan inancınız da sarsılabilir. Partnerinizin size sadık olmadığını düşündüğünüz anlarda derin bir nefes alın ve bunların yalnızca kendi düşünceniz olduğunu hatırlayın. İşte o işaretler... 1. Her konuda dürüst davranırlar Olgun bir ilişkide çiftler, yalnızca iyi haberleri değil her haberi birbiriyle paylaşır. Eğer ilişki yaşadığınız insan, size beyaz yalan bile söylemekten çekiniyorsa ya da yalan söylerken rahatsız oluyorsa tamamen dürüst bir ilişki yaşadığınızdan kuşkunuz olmasın. Çiftler birbiriyle dürüst olarak her şeyi paylaşınca ilişki daha güçlü bir boyuta taşınır ve her durumun üstesinden beraber gelinebilir. 2. İlişkiye olan bağlılıklarını gösterirler İlişkilerde inişler ve çıkışlar olabilir ya da büyük kavgalar yaşanabilir. Ancak böyle durumlarda partneriniz direkt ortadan kaybolmamalı. Eğer ilişkinizde yaşanan sorunlardan sonra oturup konuşabiliyorsanız, sorunları görmezden gelmiyorsanız bu ilişkiye bağlılığınızı gösterir. Partnerinizden de aynı davranışları görüyorsanız gözü sizden başkasını görmüyor anlamına gelir. İlişkiniz için elinden geleni yapacağına emin olabilirsiniz!

3. Duygularında tutarlı olurlar Bir şeyin sizin için doğru olup olmadığını içgüdünüz sayesinde anlayabilirsiniz. Eğer partnerinizin size karşı olan tutum ve davranışları sürekli değişmiyorsa hisleri de değişmiyor anlamına gelir. Bu da onun sizin için doğru kişi olduğu anlamına geliyor olabilir. Duygularında tutarlı olan insanlar gelecekte ne istediklerini de bilirler. Siz de kendi duygularınızdan eminseniz partnerinizden şüpheniz olmasın! 4. İlişkiyi yürütmek için çaba harcarlar İlişkinin başında çiftler daha çok konuşmaya, birbirini anlamaya ve sorunları çözmeye meyillidirler. Ancak bu tutum birlikteliğinizin süresi arttıkça değişebilir. Eğer ilişki için gösterilen çabada bir değişiklik yoksa ve partnerinizin ilişkiye bakış açısı değişmemişse sizi hiçbir güçlük yolunuzdan alıkoyamaz! 5. Size tamamen gerçek duygularla yaklaşırlar Bazı insanlar duygularını tam olarak belli etmekten ya da bir insan karşısında duvarlarını yıkmaktan çekinebilir ve böyle durumlarda kendini güvende hissetmeyebilir. Ancak partneriniz size tüm açıklığıyla yaklaşıyorsa ve her şeyi sizinle paylaşıyorsa aradığı kişi sizsiniz! Tam tersi, partneriniz size soğuk davranıyorsa veya her şeyi anlatmıyorsa bu sorunu konuşup çözmelisiniz.

6. Sevgilerini hareketleriyle de belli ederler Her insan duygularını aynı şekilde gösteremez. Kimi sarılmayı, öpmeyi çok severken kimi de fiziksel temaslardan hiç hoşlanmaz. Tabii ki eğer fiziksel olarak sevgisini göstermiyorsa bu, onun sizi sevmediği anlamına gelmez ancak fiziksel temaslar aranızdaki yakınlığı artırarak daha güçlü bir duygusal bağ kurmanızı sağlar. Sevgi gösterileri, partnerinizin sizinle ilgilenmek istediğinin kanıtıdır. 7. Gereksiz kıskançlık yapmazlar Kıskançlık hissi yalnızca ilişkiye olan güvensizliğinizden değil kendinize olan güven eksikliğinizden de kaynaklı olabilir. Eğer partnerinizi kıskanıyorsanız bu partnerinize de yansır ve duygularınızdan şüphe edebilir. Sağlıklı bir ilişki güven üzerine kurulu olur. İlişkiniz böyle ilerliyorsa oldukça şanslısınız! 8. Sizi hayatlarının her alanına dahil ederler İlişkide herkesin kendine özel bir hayatı var, bu doğru! Ancak partneriniz, hayatında olup bitenleri sizle paylaşmak için can atıyorsa bu davranış iyiye işaret. Ara sıra ayrı takılmaların olması normal ama partnerinizin sizi hayatında öncelik olarak görmesi size kendinizi daha değerli hissettirebilir.