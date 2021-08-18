Partnerinizin sevgiyi gösterme şekli ilişkiniz hakkında ipuçları veriyor! Bakın neler söylüyor?

İkili ilişkiler hayatın en zor ve karmaşık yapısıdır. Herkes hayalindeki ruh eşini bulmayı umut ederken aslında sayısız kötü tecrübe yaşar. Eğer ilişkinizin dünyanın en güzel ve sağlıklı durumu olduğunu düşünüyorsanız partnerinizin davranışlarını sorgulamanın zamanı geldi. “Seni seviyorum” cümlesi sevgiyi göstermenin en kolay ve basit yollarından biridir. Kimi zaman bu cümlenin yerine geçen hareketlerde sevginin gösterilmesi için belirleyici oluyor. İşte sevgi gösterme şeklinizle ilişkiniz arasındaki bağ...

İLGİYLE DİNLEMEK

Dinlemek çoğu zaman eşi az rastlanır bir duruma dönüşebiliyor. Eğer partneriniz hem mutlu hem de üzgün olduğunuz anlarda sizi dinliyorsa ve size her daim destek olmaya hazırsa bu hareket aslında ilişkinize güvendiği anlamına gelir.

SÜREKLİ SARILMAK

Sevdiğiniz insana sarıldığınızda kendinizi dünyanın en huzurlu ve mutlu insanı gibi hissedebilirsiniz. Eğer partneriniz sevgisini sarılarak gösteriyorsa bu durum ilişkinizdeki yakınlığa işaret eder. Dahası sizinle kaliteli vakit geçirmeyi önemser. Bu nedenle kimi zaman kelimeler yerine sarılmayı ve öpmeyi tercih edebilir.

HEDEFLERDE DESTEKLEMEK

Bir ilişkide olmak, 7/24 beraber olmak anlamına gelmez. Günün sonunda farklı hedefleri ve hayalleri olan iki ayrı birey olduğunuzu unutmamalısınız. Eğer partneriniz sizi hedeflerinize ulaşmanız için destekliyorsa bu durum, kişisel alana önem verdiği anlamına gelir.

EV İŞLERİNDE YARDIMCI OLMAK

Eğer partneriniz ev sorumluluklarını sizinle eşit bir şekilde paylaşıyorsa bu durum eşitliğe değer verdiğini gösterir. Bir ilişkide her iki tarafında eşit sorumluluk alması, sandığınızdan çok daha nadir ve özeldir.

YAKINLARI HAKKINDA DERTLEŞMEK

Bu durum aslında size gerçekten değer verdiğini gösteren en önemli işaretlerden biridir. Sizinle ailesi ve yakınları hakkında dertleşiyorsa yakınlık göstergesidir. Eğer sizinle konuşurken detaylar vermekten çekinmiyorsa bu durum size değer verdiğini ve güvendiğini gösterir.

BAŞKALARININ YANINDA FİZİKSEL TEMASTA BULUNMAK

Eğer partneriniz dışarıda sürekli olarak fiziksel temasta bulunuyorsa bu sandığınız kadar iyi bir durum olmayabilir. İlişkinizi başkalarının yanında bu kadar açık bir şekilde yaşamak aslında temelde güvensizliği gösterir.



