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Pascal Nouma yeni imajıyla sosyal medyayı salladı!

04.02.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasına da katılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Survivor'da kavgalarıyla dikkat çeken Nouma bıyığıyla hayranlarından büyük ilgi gördü.

Pascal Nouma yeni imajıyla sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'de 2000-2001 ve 2002-2003 sezonlarında Beşiktaş forması giyen daha sonra Survivor'a katılıp en iddiaları yarışmacılar arasına giren futbolcu Pascal Nouma yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Pascal Nouma sosyal medya hesabından takipçilerine iyi haftalar dilerken yeni imajını da paylaştı. Pascal Nouma'nın bıyıklı imajına yorum yağdı.

Ünlü futbolcunun takipçileri "Ateş ediyorsun dayı", "Pala dayı", "Baba sana ne olmuş böyle?" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

Pascal Nouma kendisine gelen bu tarz yorumların hepsine de emojiyle yanıt vermeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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