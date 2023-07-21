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Paşinyan'dan tansiyonu yükseltecek sözler: Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel

21.07.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan ile Ermenistan, 2020 yılında Dağlık Karabağ için 44 gün boyunca savaşmış, Azerbaycan savaştan zaferle ayrılmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülkenin ilişkileriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Savaşın yeniden çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Paşinyan, arabuluculuk konusunda AB ve Rusya'nın birbirini suçladığına dikkat çekti.

Paşinyan'dan tansiyonu yükseltecek sözler: Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel” dedi.

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"BATI VE RUSYA BİRBİRİNİ SUÇLUYOR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Azerbaycan ile yeniden savaşın çıkma ihtimalini yüksek olarak değerlendiren Paşinyan, “Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel” ifadelerini kullandı.

Hem Batı’nın hem de Rusya’nın birbirini suçladığını belirten Paşinyan, "Batı’daki bazı çevrelerin mantığına göre, Rusya yükümlülüklerini yerine getirmediği için beklentilerimizin tamamını karşılamıyor. Aynı şekilde Rusya da bize Batı hakkında aynısını söylüyor” dedi.

BARIŞ ANLAŞMASINDA İLK ADIMI AZERBAYCAN ATTI

İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arabuluculuk yapıyor. İki ülke arasında barış anlaşmasının hazırlanması için Azerbaycan ilk adımı atarak, Ermenistan’a beş maddelik barış anlaşması teklifini yapmıştı. Ermenistan da bu teklifleri kabul etmekle birlikte barış görüşmelerine hazır olduğunu bildirmişti. Ancak yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. İki ülke arasındaki tansiyon, Azerbaycan’ın güvenlik nedeniyle Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçın Koridorunu geçici olarak kapatmasının ardından daha da yükseldi.

AZERBAYCAN'IN 5 MADDELİK TEKLİFİ

Azerbaycan, Ermenistan’a sunduğu 5 maddelik barış anlaşması teklifi ise devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması; devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi; birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması’nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak; sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması; ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında işbirliği konularını içeriyor. (İHA)

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Azerbaycan Ermenistan Rusya Nikol Paşinyan ab

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