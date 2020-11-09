Pastırma nasıl yenir? Nasıl pişirilir, nasıl yenmeli ve tüketilmeli?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pastırma, kırmızı etin tuzlanıp kurutulmasıyla elde edilen bir et ürünü. Pastırmayı özel ve değerli kılan, tuz ile uzun süre kurutulması sonucu fermente olması ve içerisindeki özel karışım çemendir. İlk defa savaş sırasındaki askerlerin et ihtiyacını karşılamak için bulunduğu söylenir. Pastırma ile çok lezzetli yemekler yapmak da, pastırmayı tek başına tüketmek de mümkün! Dilerseniz "Pastırma nasıl yenir, nasıl tüketilmeli?" sorularına yanıt verelim. Pastırma Nasıl Tüketilir? Pastırma tek başına rahatlıkla tüketilebilir. Çünkü diğer işlenmiş et çeşitleri arasında olan salam ve sucuk gibi katkı maddeleri içermez. Peki pastırma nasıl yenmeli? Uzmanlara göre pastırma mümkünse doğal haliyle tüketilmelidir. Bunun yanında yemeklerin içerisinde pişirilmesi de tavsiye edilir. Fakat pastırmanın besin değerinin yok olmasına sebep olan yağda kızartma işleminden kaçınılması gerekiyor. Ayrıca yemek içerisinde pişirilirken pastırmanın yanmamasına özellikle dikkat edilmelidir.

Pastırmayı sıklıkla ince dilimler halinde görürüz. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Pastırma, makine ile değil; keskin bir et satırıyla elde dilimlenmelidir. Pastırmayı özel olarak dilimleterek satın alabilirsiniz. Peki bütün haliyle aldığınız pastırma nasıl kullanılır? Pastırmayı market veya kasaptan bütün haliyle de satın alabilirsiniz. Bu durumda evde kendiniz keskin bir et satırı yardımıyla dilimleyebilirsiniz. Çemenden Korkmayın! Pastırmaya asıl lezzetini veren malzeme çemendir. Çemen, buy otunun tohumunun ezilmesi ve içerisinde sarımsak, kırmızı biber, su eklenmesiyle oluşturulan özel bir karışım. Tüketicilerin sıklıkla koku şikayetinin sebebi çemendir ancak çemensiz pastırma düşünülemez. Çemenin, lezzet vermenin yanında etin gereğinden fazla kurumasını, kokmasını ve bozulmasını önlemek, eti dış etkenlere karşı korumak gibi bazı önemli işlevleri de vardır. Bu nedenle pastırma satın alınırken özellikle çemenine dikkat edilmelidir ve ürün tüketilirken de çemenden ayrılmamalıdır. Pastırmalı Kahvaltılıklar Özellikle hafta sonu ve bayram kahvaltılarında masayı süsleyen pastırma, kültürümüzde vazgeçilmez bir besin. "Pastırma nasıl yenir?" diye soranlar için verilebilecek en hızlı örnek elbette kahvaltıdır. Peki pastırma kahvaltıda nasıl yenir? İşte pastırma ile hazırlayabileceğiniz birkaç tarif...

Pastırmalı Sandviç Yapımı oldukça kolay ve lezzeti ise inanılmaz bir tarif arıyorsanız pastırmalı sandviç tam sizlere göre! Üstelik bu sandviçi çocuklar çok seviyor! Pastırmalı sandviç için aşağıdaki malzemelerden dilediğinizi dilimleyiniz. Ardından sandviç ekmeğine bu malzemeleri yerleştiriniz. Bu lezzetli sandviç için kullanabileceğiniz malzemeler şunlardır: l 2-3 dilim pastırma

l 1 dilim domates

l 1 yaprak marul

l 1 dilim beyaz peynir

l 1 dilim cheddar peyniri

l 1 yumurtalı pişmiş omlet

l 1 adet dilimlenmiş salatalık turşusu

l 1 adet sandviç ekmeği veya 2 dilim tost ekmeği

[Görsel 2] Pastırmalı Yumurta Pastırmaya en çok yakışan yiyeceklerden birisi yumurtadır. Haliyle de pastırmalı yumurta kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üstelik pastırmalı yumurta yapımı oldukça kolay! Hem kendiniz hem de misafirleriniz için yapabileceğiniz lezzetli tereyağlı pastırmalı yumurta tarifini aşağıda bulabilirsiniz: l 6-7 dilim pastırmayı şeritler halinde ince ince kesin.

l Tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağı koyun ve ısıtın.

l İnce dilimlenmiş şerit pastırmaları tavada birkaç defa çevirerek hafifçe pişirin

l 2 adet yumurtayı pastırmaların üzerine kırın. (Yumurtayı ister dağıtarak, isterseniz dağıtmadan pişirebilirsiniz.)

Pastırmalı Yemek Tarifleri Pastırmayı sıcak yemeklerde veya ara sıcaklar içerisinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki pastırma nasıl pişirilir, tarifi nedir? Sizler için birbirinden lezzetli pastırmalı yemek tariflerini derledik. İşte sofranızı süsleyecek 3 lezzetli pastırmalı yemek tarifi... Pastırmalı Kuru Fasulye Evde pişirdiğiniz kuru fasulyeyi hiç pastırmalı yapmayı denediniz mi? Denemediyseniz bu harika lezzeti çok seveceğinizin garantisini verebiliriz! Pastırmalı kuru fasulye için aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz: l 1,5 su bardağı kuru fasulyeyi akşamdan ıslatın ve ertesi gün biraz yumuşayıncaya kadar haşlayın.

l 1 adet orta boy kırmızı biberi jülyen şeklinde doğrayın.

l 1 adet kuru soğanı yemeklik doğrayın.

l 4-5 dilim pastırmayı -tercihen elinizle- küçük parçalara ayırın.

l Tencereye yarım çay bardağı mısır özü yağını ve doğranmış soğanı ekleyin ve kavurun. Hafifçe kavurduğunuz soğana jülyen kırmızı biberleri ekleyin. Ardından az haşlanmış kuru fasulyeyi ekleyin ve kavurmaya devam edin.

l 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçasını sıcak suda ezin ve tencereye ekleyin. Ardından fasulyelerin üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin.

l Fasulyeler kaynadıktan 15 dakika sonra pastırmaları ve damak zevkinize uygun miktarda tuz ve karabiberi ekleyin.

l Fasulye tam olarak pişene kadar bekleyip sonrasında ocağın altını kapatın.

l Sıcak olarak servis edin.

Pastırmalı Paçanga Böreği İçerisindeki sosu, pastırması ve çıtır hamuruyla pastırmalı paçanga böreği Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Pastırmalı böreği ister ara sıcak olarak, ister ana yemek olarak tüketebilirsiniz. İşte damağınızda müthiş bir tat bırakacak pastırmalı paçanga böreğinin tarifi... l 2 adet yufkayı her yufkadan dört üçgen oluşacak şekilde kesin.

l 150 gram pastırmayı ince ince dilimleyin ve tavada birkaç dakika soteleyin.

l Yufkanın geniş tarafına pastırmayı koyup üzerine 1 dilim domates ve kesilmiş dolmalık biber koyun. (Tüm tarif için 1 adet domates ve 1 adet dolmalık biber yeterlidir.)

l Son olarak 1 tutam ince kıyılmış maydanozu serpiştirip yufkayı sigara böreğinden biraz daha kalın olacak şekilde sarın.

l Tüm yufkalar için aynı işlemi tekrarlayın.

l Tüm yufkalar hazır olduktan sonra kızgın sıvı yağda yufkaları altlı üstlü çevirerek kızartın.

l Sıcak bir şekilde servis yapın. Pastırmalı Domatesli Makarna Hem çocukların hem de yetişkinlerin çok seveceği bir diğer tarif ise pastırmalı domatesli makarnadır. Hem yapımı kolay hem de lezzetli bu tarifi aşağıda bulabilirsiniz: