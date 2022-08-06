HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patronları tarafından vahşice öldürülen Zehra'nın babası: İş arkadaşı her şeyi anlattı, parasını istemiş

Patronları tarafından vahşice öldürülen Zehra'nın babası: İş arkadaşı her şeyi anlattı, parasını istemiş

06.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 24 Temmuz günü meydana gelen olayda 18 yaşındaki Zehra Bayır, çalıştığı eğlence mekanının sahipleri tarafından vahşice öldürülmüş, cesedi bahçedeki havuza atılmıştı. Kızının iş arkadaşlarının cinayetle ilgili kendisine anlattıklarını savcılıkla paylaşan babası Oğuzhan Bayır, ''Kızımın iş arkadaşı, kızımın Konya'ya dönmek için çalıştığı yerden alacağı parasını istemesi üzerine öldürüldüğünü söyledi. Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim'' dedi.

Patronları tarafından vahşice öldürülen Zehra'nın babası: İş arkadaşı her şeyi anlattı, parasını istemiş

Konya'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için Muğla'nın Milas ilçesine giderek çalışmaya başladı. Burada eğlence mekanında çalışan Bayır, iddiaya göre, 24 Temmuz'da para meselesi nedeniyle tartıştığı işletme sahiplerince başına sert cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

oldurulen-zehranin-babasi-balta-ya-da-satirla-vurmuslar-oncesinde-cok-dovmusler_1869_dhaphoto4

'KIZIMI ÖLDÜRENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Zehra Bayır'ın ailesinin de ifadesine başvuruldu. SEGBİS ile ifade veren aile fertleri, kızlarını öldürenlerden şikayetçi olduklarını belirtti. Baba Oğuzhan Bayır da ifadesinde, kızıyla en son nisan ayında görüştüklerini ve Muğla'da olduğunu da jandarmanın acı haberi vermesiyle öğrendiğini söyledi. Kızının iş arkadaşlarının cinayetle ilgili kendisine anlattıklarını savcılıkla paylaşan Bayır, ''Kızımın iş arkadaşı, kızımın Konya'ya dönmek için çalıştığı yerden alacağı parasını istemesi üzerine öldürüldüğünü söyledi. Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim'' dedi.

eglence-mekaninda-oldurulen-zehranin-ailesi-ifade-verdi-_8475_dhaphoto2

'TEDAVİ GÖREN KIZIMIN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Oğuzhan Bayır, kızı Zehra'nın öldürülmesiyle ilgili hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Kadına şiddetle mücadele eden çok sayıda avukatın da kendileriyle temasa geçtiklerini belirten Bayır, ''Sağ olsun çok sayıda avukat, kızımın öldürülmesi olayını savunmak istedi. Onlarla birlikte kızımı öldürenlerin en ağır ceza almasını sağlayama çalışacağım'' diye konuştu.

adli-tip-raporu-zehra-basina-sert-cisimle-vurulmasi-sonucu-oldu_3220_dhaphoto7

Zehra'nın tedavi masraflarını çalışmak gittiği diğer kızı M.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Bayır, ''Diğer kızım M.B. geçen pazartesi günü Ankara'da tedavi olmaya başladı. Şu an sağlık durumu iyi ve tedavisi olumlu ilerliyor. Tedavi gördüğü hastan de bahçeye çıkıyor, hayvanlarla ilgileniyor. İnşallah tedavi sonucu kızım bu kötü alışkanlığını bırakacak. Kızımla birlikte yeni bir hayat kuracağım. Onun iyi olması için elimden geleni yapacağım'' dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bacaksız'dan flaş karar! İşte katıldığı parti'Bacaksız'dan flaş karar! İşte katıldığı parti
KPSS soruşturmasında yeni detaylar!KPSS soruşturmasında yeni detaylar!
Bir dönemin vazgeçilmeziydi! Geri döndüBir dönemin vazgeçilmeziydi! Geri döndü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine indirim geldi

Benzin ve motorine indirim geldi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama

Ters şeride girdi! Alkollü olduğu ortaya çıktı...

Ters şeride girdi! Alkollü olduğu ortaya çıktı...

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

TOTOBO çetesi çökertildi!

TOTOBO çetesi çökertildi!

İlginizi Çekebilir

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı!

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sevdiklerinize kulak verin! Pişman olmayacaksınız

Sevdiklerinize kulak verin! Pişman olmayacaksınız

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.