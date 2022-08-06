Patronları tarafından vahşice öldürülen Zehra'nın babası: İş arkadaşı her şeyi anlattı, parasını istemiş

Konya'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için Muğla'nın Milas ilçesine giderek çalışmaya başladı. Burada eğlence mekanında çalışan Bayır, iddiaya göre, 24 Temmuz'da para meselesi nedeniyle tartıştığı işletme sahiplerince başına sert cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

'KIZIMI ÖLDÜRENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Zehra Bayır'ın ailesinin de ifadesine başvuruldu. SEGBİS ile ifade veren aile fertleri, kızlarını öldürenlerden şikayetçi olduklarını belirtti. Baba Oğuzhan Bayır da ifadesinde, kızıyla en son nisan ayında görüştüklerini ve Muğla'da olduğunu da jandarmanın acı haberi vermesiyle öğrendiğini söyledi. Kızının iş arkadaşlarının cinayetle ilgili kendisine anlattıklarını savcılıkla paylaşan Bayır, ''Kızımın iş arkadaşı, kızımın Konya'ya dönmek için çalıştığı yerden alacağı parasını istemesi üzerine öldürüldüğünü söyledi. Kızımı öldürenlerden şikayetçiyim'' dedi.

'TEDAVİ GÖREN KIZIMIN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Oğuzhan Bayır, kızı Zehra'nın öldürülmesiyle ilgili hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Kadına şiddetle mücadele eden çok sayıda avukatın da kendileriyle temasa geçtiklerini belirten Bayır, ''Sağ olsun çok sayıda avukat, kızımın öldürülmesi olayını savunmak istedi. Onlarla birlikte kızımı öldürenlerin en ağır ceza almasını sağlayama çalışacağım'' diye konuştu.

Zehra'nın tedavi masraflarını çalışmak gittiği diğer kızı M.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Bayır, ''Diğer kızım M.B. geçen pazartesi günü Ankara'da tedavi olmaya başladı. Şu an sağlık durumu iyi ve tedavisi olumlu ilerliyor. Tedavi gördüğü hastan de bahçeye çıkıyor, hayvanlarla ilgileniyor. İnşallah tedavi sonucu kızım bu kötü alışkanlığını bırakacak. Kızımla birlikte yeni bir hayat kuracağım. Onun iyi olması için elimden geleni yapacağım'' dedi.

(DHA)



