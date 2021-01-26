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Paul Mescal, Normal People'daki erotik sahneleriyle ilgili konuştu

26.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Paul Mescal, Normal People'daki erotik sahneleriyle ilgili konuştu

Normal People dizisinin başrollerinde yer alan Paul Mescal, çok konuşulan seks sahneleriyle ilgili itirafıyla olay oldu. Mescal müstehcen sahnelerde çok da oyunculuk olmadığı iddiasında...

Sally Rooney’in aynı adlı kitabından uyarlanan 'Normal İnsanlar' ekranlara tam anlamıyla bomba gibi düştü ve izlenme rekorları kırdı. Normal People dizisi aynı zamanda seks sahneleriyle de çok konuşuldu.

Sevişme sahneleriyle çok konuşulan Normal People, BBC'nin en güvendiği dizi olurken oyuncular da bir anda parladı. Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal iddialı sahnelerle dikkat çekti. Dizinin yankıları sürerken Mescal yeni açıklamalarıyla olay oldu.

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Normal People yıldızı Paul Mescal, rol arkadaşı Daisy Edgar-Jones ile birlikte oynadığı seks sahnelerinde ısrarla 'çok fazla oyunculuk olmadığını' söyledi. Seks sahneleri sırasında rol arkadaşını yeni tanıdığını söyleyen yakışıklı oyuncu "O noktada Daisy'yi dört dakikadır tanıyordum, bu yüzden gerçekten iki insan arasında doğuştan gelen bir duygu" dedi.

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Mescal ayrıca dizi ve filmlerdeki müstehcen sahnelere duyulan ilgiden yorulduğunu da itiraf etti. Paul Mescal o sahnelerle ilgili "Seks sahneleri her zaman bu tuhaf şekilde ele alınır, bu yüzden ya tamamen örtülüdür ya da en üstte müzik olması gerekir çünkü insanlar nefesle başa çıkamazlar - ve bu saçma" açıklamasında bulundu.

12 BÖLÜMDE 41 DAKİKA SEKS SAHNESİ!

Dizinin 12 bölümünde 41 dakikadan fazla seks sahnesinin olması dikkat çekmişti. Dizinin yüzde 12'sinin öpüşme ve yatak sahnelerinden oluşması dikkatlarden kaçacak gibi değil.

Dizinin yarım saatlik ikinci bölümünden Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal arasında 11 dakika seks sahnesinin olması sosyal medyada gündem oldu.


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