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Paula Abdul'a Photoshop tepkisi! Kendini 40 yaş gençleştirince...

28.12.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Noel partisinde çekilen fotoğraflarında yüzünü 20'li yaşlarındaki gibi gençleştiren 60 yaşındaki şarkıcı Paula Abdul, takipçilerinin alaycı yorumlarına maruz kaldı.

Paula Abdul'a Photoshop tepkisi! Kendini 40 yaş gençleştirince...

Amerikalı şarkıcı Paul Abdul, bu hafta başında sosyal medyada yaptığı paylaşımıyla gündemde. 60 yaşındaki şarkıcı ve dansçı, 20'li yaşlarında görünmesini sağlayan filtreli fotoğraflarıyla alay konusu oldu.

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Arkadaşı Kathy Hilton ile Noel partisinde çekilen fotoğrafını paylaşan Abdul, neredeyse ergenlik çağında bir genç gibi görünen yüzü nedeniyle eleştirildi.

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Sanatçı, daha önce de sosyal medyaya, genç göründüğü fotoğraflarını yüklemişti ama bu defa işi biraz abarttı.

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İşin ilginç yanı, birlikte poz verdiği Real Housewives Of Beverly Hills yıldızının yüzünde herhangi bir oynama yapılmamış, sadece kendi yüzünde gençleştirme müdahelesinde bulunulmuş olması.

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