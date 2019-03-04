Payitaht Abdülhamid dizisine üç flaş transfer!

BÜYÜK SUİKASTÇİ EDWARD JORRİS Devletlerin ve İmparatorlukların yok olmasını isteyen bir suikastçı olan Edward Joris, işini yapmak için Payitahta geldi. Son İmparator Abdülhamid Han’a tarihin gördüğü en tertipli suikastların ilkini yapmak için burada. Adım adım ilerliyor, sabırlı ve kararlı bir katil. Büyük suikastta başarılı olmak için, önünde ki engelleri tek tek kaldırmak için mücadeleye başladı. Payitaht’ın bütün pis işlerine eline alıp, sokaklarda rahat hareket etmek istiyor. Bir işe kalkıştı mı, sonunu getirmeden bırakmaz. Önce Payitaht’ın sokaklarına hakim olacak, sonra da büyük planını devreye sokacak. Ama karşısında ondan daha kararlı biri var Halil Halid... Payitahtın, sokakların ve adaletin, muhafızı. Galip gelen kim olacak?

CEM UÇAN (AHMET PAŞA)

Daha önce ES Film’in “Filinta” dizisinde rol alan, ardından Diriliş Ertuğrul dizisinde izlediğimiz beğenilen, yakışıklı oyuncu Cem Uçan, şimdi de Payitaht dizisinin 75. bölümüyle birlikte Ahmet Paşa karakterine hayat vermeye başladı.

PAYİTAHT’IN BİLEĞİ BÜKÜLMEZ PAŞASI

Ahmet Paşa, kendini devletine ve Abdülhamid’e adamış bir devlet adamı. Devlete ve millete olan sadakatini öyle bir kanıtlamış ki, Abdülhamid’den en mühim vazifelerden birini almış. Ser hafiyelik... Dünyanın dört bir yanından gelen Jurnaller onun önünden geçip, Abdülhamid’e sunuluyor. Onun önemsedikleri ancak takip ediliyor. Onun devlet içindeki kudretine ulaşan pek az kişi var. Kimseye başını eğmez, yalnız müsaade alırsa Hakanının önünde başını kaldırır. Bütün devlet erkanı onun celalinden çekinir. Yeri geldiğinde, düşmanın karşısına çıkar. Bileğini büken olmamıştır. Abdülhamid’in yanında bir sur gibi dikilecek, devlete düşmanlık edenlerle çarpışacaktır.

EKİN MERT DAYMAZ (ARİF)

Hollanda doğumlu, 2013 Best Model World üçüncüsü, oynadığı dizilerde büyük hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Ekin Mert Daymaz Payitaht’ın bu hafta yayınlanacak 77. bölümüyle diziye dahil olacak isimlerinden. Yakışıklı oyuncu, dizide Abdülhamid’e muhalif bir gazete çalışan ancak herkesten farklı bir karaktere sahip olan Arif karakteri ile izleyiciye ‘merhaba’ diyecek.