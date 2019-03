Payitaht Abdülhamid dizisine üç flaş transfer!

EKİN MERT DAYMAZ (ARİF) Hollanda doğumlu, 2013 Best Model World üçüncüsü, oynadığı dizilerde büyük hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Ekin Mert Daymaz Payitaht’ın bu hafta yayınlanacak 77. bölümüyle diziye dahil olacak isimlerinden. Yakışıklı oyuncu, dizide Abdülhamid’e muhalif bir gazete çalışan ancak herkesten farklı bir karaktere sahip olan Arif karakteri ile izleyiciye ‘merhaba’ diyecek.

PAYİTAHT’IN KARİZMATİK GAZETECİSİ ARİF!

Her zaman hakkın ve haklının yanında olmaya çalışan, adil, çalışkan, zeki ve cesur bir genç adamdır. Her ne kadar muhalif gruplar kendisini yanlarına çekmek istese de Arif onlara karşı mesafesini korur. Kendisine sunulan cazip tekliflere kanmaz, onurlu ve tokgözlüdür. Hünkarın kızı olduğunu bilmediği Naime’den ilk gördüğü anda etkilenir. Naime de kendisini bir başkasıymış gibi tanıtır. Aralarında yeşeren sevda, iki ayrı dünyanın insanları olmaları yüzünden solmaya mahkumdur. İki gencin sevgisi bu sevdayı yaşatmaya yetecek midir? Yenilenen güçlü kadrosu ve konusuyla Payitaht Abdülhamid, her Cuma TRT1 ekranlarında!