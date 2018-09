Payitaht Abdülhamid'e flaş transferler

İlk iki sezonuyla TRT1 ekranlarında fenomen olan ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dönem dizisi Payitaht Abdülhamid; 3. sezonunda kadrosuna güçlü oyuncuları ekleyerek yakında seyircisiyle buluşacak.

Yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği ve çekimleri bu yıl da İzmit Sekapark Film Stüdyoları ile birlikte İstanbul’un değişik yerlerinde sürecek olan Payitaht Abdülhamid’e birbirinden ünlü, sevilen ve güçlü isimler katıldı. Aralarında Gürkan Uygun, Sedef Avcı, Güven Kıraç, Hakan Yufkacıgil, Başak Daşman, Berke Üzrek ve Suavi Eren gibi ekranların sevilen güçlü oyuncularını katan dizi, bu yıl da eski kadrosunun yanı sıra büyüyen yeni kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla ekranlara gelecek.

Dizinin 3. sezonunda kimler hangi rolleri üstlenecek:

Halil Halid (Gürkan Uygun)

Ekranların güçlü oyuncularından Gürkan Uygun, Payitaht’a kahramanlığı ile nam salmış “Halil Halid” karakteri olarak girdi. Sözünü Kadıdan bile sakınmayan, Allah’a inancıyla ve bir tek boyun eğdiği Abdülhamid’e sadakatiyle, Sultanın dünyanın her noktasına uzattığı eli olarak ekrana gelecek. Yerin kulağı, Abdülhamid’in sesi olacak olan Halil Halid, tüm bunların dışında her şeye ve herkese tahammülsüzdür. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve herkesin dilinden konuşmayı iyi bilir. Her türlü ortama girer, çıkar. Nerede bir haksızlık görse müdahil olur, sessiz kalamaz. Yumrukları da, belinde taşıdığı bıçağı kadar ölümcüldür. Bileğini büken, sözünü çiğneyen adam yoktur... Bir tek Zeynep... Tahammül sınırlarını aşar, Halil Halid’i verdiği sözden geri koyar, koyu bir aşka atar...