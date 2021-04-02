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Pazartesi günlerini sevmediği için cinayet işleyen katil: Brenda Ann Spencer

Seray Üstün Seray Üstün
02.04.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi Sendromu gündelik hayatın içerisinde büyük bir yer ediniyor. Haftanın ilk günü olan pazartesi çoğu insan için okul ve iş günü demektir. Bazıları için ise yeni bir işe adım atmak için beklenen gündür. Yeni bir haftaya henüz hazır olmayanlar için pazartesi günleri büyük bir sıkıntı içinde geçer. Bu sıkıntının boyutu arttığında ise adeta mutsuzluktan ölecek gibi hissedebilirsiniz.

Pazartesi günlerini sevmediği için cinayet işleyen katil: Brenda Ann Spencer

16 yaşındaki dünyanın en kanlı cinayetlerine imza atan Brenda Ann Spencer Pazartesi Sendromunu en derinlemesine yaşayan kişilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak onun bu sendromu yaşama şeklide bir hayli ilginçtir. Brenda Ann Spencer 1962’de Kaliforniya, San Diego’da dünyaya geldi. Kendisini ünlü yapan şey ise 16 yaşında yaptığı katliamdı. Brenda San Diego’daki evinde otururken canı sıkılmaya başladı. Bu sıkıntısını geçirmek için ise akıl almaz bir yönteme başvurdu. Silahını alıp evinin karşısından geçen ilkokul öğrencilerine ateş açtı. Brenda 2 kişinin ölümünden ve 9 kişinin yaralanmasından sorumlu tutularak hüküm giydi.

19 Ocak 1979 tarihinde gerçekleştirilen bu katliamın nedeni sadece pazartesi günüyle alakalı değildi. Sınıf arkadaşları onun okulda çok garip hareket ettiğini söylüyordu. 16 yaşında, kızıl saçlı, zayıf ve 160 cm boyunda olan Brenda okulda kimseyle diyalog kurmadan sadece sporla ilgileniyordu.

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Brenda’nın ailesi de onu garip bulunuyordu. Kızlarının sürekli intihar etme eğilimi gösterdiğini belirten aile aslında bunun için herhangi bir önem almadı. Aksine Brenda’nın saldırganlığını tetikleyecek bir hediye almayı tercih etti. Brenda yılbaşı nedeniyle babasından hediye olarak radyo istedi. Fakat babası radyo yerine kızına silah hediye etti. Brenda ise sonraki yıllarda bunun ailesinin kendisini istemediği için gerçekleştiğini bu yüzden de intihar etmek istediğini belirtti.

Evinde 200’den fazla mermiyle yakalanan ve 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bir katliama imza atan genç kız bunu neden yaptığı sorulduğunda ise, “I don’t like Mondays (Pazartesilerden hoşlanmam)” cevabını verdi.

25 yıl hapse çarptırılan Brenda’ya yapılan araştırmalar sonucunda epilepsi teşhisi konuldu. Hapishanede kaldığı dönem boyunca ağır depresyon tedavileri gördü. 2001 yılındaki şartlı tahliye kurulundaki sorgusunda ise Spencer yaptıklarına sebep olarak kötü şartlardaki aile hayatını ve babası tarafından cinsel olarak istismar edilmesine bağlamıştır. Bu olaydan esinlenerek The Boomtown Rats grubu “ I Don't Like Mondays” şarkısını besteledi.

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