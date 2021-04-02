Pazartesi günlerini sevmediği için cinayet işleyen katil: Brenda Ann Spencer

16 yaşındaki dünyanın en kanlı cinayetlerine imza atan Brenda Ann Spencer Pazartesi Sendromunu en derinlemesine yaşayan kişilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak onun bu sendromu yaşama şeklide bir hayli ilginçtir. Brenda Ann Spencer 1962’de Kaliforniya, San Diego’da dünyaya geldi. Kendisini ünlü yapan şey ise 16 yaşında yaptığı katliamdı. Brenda San Diego’daki evinde otururken canı sıkılmaya başladı. Bu sıkıntısını geçirmek için ise akıl almaz bir yönteme başvurdu. Silahını alıp evinin karşısından geçen ilkokul öğrencilerine ateş açtı. Brenda 2 kişinin ölümünden ve 9 kişinin yaralanmasından sorumlu tutularak hüküm giydi.

19 Ocak 1979 tarihinde gerçekleştirilen bu katliamın nedeni sadece pazartesi günüyle alakalı değildi. Sınıf arkadaşları onun okulda çok garip hareket ettiğini söylüyordu. 16 yaşında, kızıl saçlı, zayıf ve 160 cm boyunda olan Brenda okulda kimseyle diyalog kurmadan sadece sporla ilgileniyordu.

Brenda’nın ailesi de onu garip bulunuyordu. Kızlarının sürekli intihar etme eğilimi gösterdiğini belirten aile aslında bunun için herhangi bir önem almadı. Aksine Brenda’nın saldırganlığını tetikleyecek bir hediye almayı tercih etti. Brenda yılbaşı nedeniyle babasından hediye olarak radyo istedi. Fakat babası radyo yerine kızına silah hediye etti. Brenda ise sonraki yıllarda bunun ailesinin kendisini istemediği için gerçekleştiğini bu yüzden de intihar etmek istediğini belirtti.