MAGAZİN

Peker Açıkalın Ivana Sert'e motor demişti! Karar verildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 09:36 | Son Güncelleme

Sunucu Ivana Sert, "Bana motor dedi" diyerek oyuncu Peker Açıkalın'dan şikayetçi olduğu dava, karara bağlandı.

Peker Açıkalın Ivana Sert'e motor demişti! Karar verildi

Oyuncu Peker Açıkalın, filmde birlikte rol aldığı arkadaşı Ivana Sert için “Motor” kelimesini sarf etmesi üzerine, ünlü sunucu, Açıkalın’dan şikayetçi olmuştu. Bir filmde Ivana Sert ile başrolü paylaşan Peker Açıkalın, geçtiğimiz aylarda bir programa katıldı. Ekranda rol arkadaşını eleştiren Açıkalın, Sert için “O sanatçı değil, moda ikonu” deyip ‘Motor’ ifadesini kullandı. Bunun üzerine Sert, “Kişiliğim zedelendi” diyerek savcılığa başvurdu.

1926066_940x531

DURAKSAYARAK SÖYLEDİĞİ İÇİN SUÇ SAYMADI

Ivana Sert’in oyuncu Peker Açıkalın’ın kendisine “motor” dediği için yaptığı şikâyet karara bağlandı. Savcılık, Açıkalın’ın bu sözünü, direkt olarak Sert’e söylemediği ve duraksayarak sarf ettiği için suç saymadı. Başlatılan soruşturmada, olayın yaşandığı programın kayıtları incelendi. Savcılık, Açıkalın’ın sözlerini direkt Sert’e söylemediğini belirtip takipsizlik kararı verdi. Kararda hakaret suçunun oluşması için, ‘doğrudan ve duraksamaya yer vermeden sövme’ olması gerektiği belirtildi. (Sözcü)

Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!
MasterChef Murat gözaltına mı alındı? MasterChef Murat gözaltına mı alındı?
Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafını paylaştı! 'Masa ve koca ayı ararken babasına yakalandı'Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafını paylaştı! 'Masa ve koca ayı ararken babasına yakalandı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
peker açıkalın İvana Sert motor dava

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam ne motor ustasıymış arkadaş...
hastayım sana yavrum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz sevgilisi Defne'yi yenince...

Cem Yılmaz sevgilisi Defne'yi yenince...

Duygu Su Gülpınar eski aşkına döndü

Duygu Su Gülpınar eski aşkına döndü

Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bakın!

Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bakın!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Naz Mila yine sosyal medyayı salladı

Naz Mila yine sosyal medyayı salladı

MasterChef Murat gözaltına mı alındı?

MasterChef Murat gözaltına mı alındı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.