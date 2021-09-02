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Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden beşinci yıl kutlaması

02.09.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beş yıldır evli olan Pelin Akil ile Anıl Altan, evlilik yıl dönümlerini Instagram'dan paylaştıkları fotoğraflarla kutladı. Baş başa çıktıkları yemekte çekilen karelerini yayınlayan ünlü çift, gönderilerine romantik satırlar eklemeyi ihmal etmedi.

Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden beşinci yıl kutlaması

Üç yıllık ilişkilerini 2016 yılında evlilikle taçlandıran Pelin Akil ile Anıl Altan, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. Sık sık eşi ve kızlarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan ünlü çift, bu kez yaptıkları paylaşımlarla evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

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BEŞİNCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ YEMEĞİ

İlk olarak Instagram'ın hikayeler kısımdan bir paylaşım yapan güzel oyuncu, "Sevgililikte sekizinci, evlilikte beşinci yıl dönümü yemeğine çıkardı bu delikanlı beni" diyerek eşiyle poz verdi.

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PEŞ PEŞE AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR

Gece sonunda Altan, eşini öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Beşinci senemiz kutlu olsun canım karım. Kızlarımızla hayallerimize doğru adım adım beraber nice mutlu yıllara... Seni çok seviyorum" diye yazdı.
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Akil de kendi Instagram hesabından, "Şu sekiz seneye neler sığdırdı güzel sevgilim. Bu akşam bunların belini kıralım mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki..." notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Anıl Altan kimdir? Pelin Akil
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