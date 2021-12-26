Pelin Akil'i çıldırtan mesajlar! Sonunda isyan etti

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Akil ikiz kızlarını da sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel karakteri dikkatleri üzerine çeken Akil gelen yorumlardan bıktı.

Takipçileri ikizlerine eşit davranmadığını iddia ederek ünlü oyuncuya mesaj yağdırdı. Pelin Akil gelen mesajlardan sonra isyan edip şunları söyledi:

"O kadar kötüsünüz ki, ama eminim ki kabul etmezsiniz, size göre kötü olan benim, evlat ayıran, hatta belki size göre bi çocuğunu sevmeyen, bi kesime göre Alin'ci kesime göre Lina'cı. Tüm ikizi olan arkadaşlarıma yapılıyormuş ama bu mobing. Hiç kötü hissetmiyorum içimi biliyorum da içinizin kötülüğünü yüzünüze vurmak istedim. Bi de bu tarz mesajları beğenen ve takip eden sinsiler de çok. Hepiniz bir annenin günahını alıyorsunuz, söylemek istedim."

