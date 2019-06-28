MAGAZİN

Pelin Akil ikiz bebeklerinin fotoğrafını paylaştı "O kadar hızlı büyüyorsunuz ki..."

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2019 01:49 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Pelin Akil ikiz bebeklerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından duygusal bir notla paylaştı.

Pelin Akil ikiz bebeklerinin fotoğrafını paylaştı "O kadar hızlı büyüyorsunuz ki..."

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızları Alin ve Lina'yı 20 Nisan'da kucaklarına almıştı. Doğumdan sonra bakım süreciyle ilgili sık sık paylaşım yapan Akil, ikiz bebeklerinin yeni bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Paylaşımında bebeklerinin yüzünü göstermeyen Pelin Akil şu notu yazdı:

"O kadar hızlı büyüyorsunuz ki, bu koşturmacanın içinde zamanın durmasını istediğim o kadar anınız var ki... Allah’ım isteyen herkese nasip et"

pelin
Akil'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.


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Pelin Akil pelin akil ikizleri Anıl Altan

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