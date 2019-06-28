Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızları Alin ve Lina'yı 20 Nisan'da kucaklarına almıştı. Doğumdan sonra bakım süreciyle ilgili sık sık paylaşım yapan Akil, ikiz bebeklerinin yeni bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Paylaşımında bebeklerinin yüzünü göstermeyen Pelin Akil şu notu yazdı:

"O kadar hızlı büyüyorsunuz ki, bu koşturmacanın içinde zamanın durmasını istediğim o kadar anınız var ki... Allah’ım isteyen herkese nasip et"



Akil'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.



