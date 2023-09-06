MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pelin Akil'in eşi Anıl Altan kızlarıyla ilgili gelen yoruma çok sinirlendi! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan kızlarıyla ilgili gelen yoruma çok sinirlendi! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı

06.09.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadılar. Eşi ve çocuklarıyla birlikte geçirdiği keyifli anlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çift son olarak kızlarıyla ilgili gelen 'İhmal' yorumuna çok sinirlendi. Anıl Altan'ın verdiği yanıt herkesi şaşırttı.

Pelin Akil kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Altan çiftinin 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya geldi.

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, renkli ve eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Anıl Altan, Instagram sayfasından kızlarıyla çekilen eğlenceli bir videosunu yayınladı.

Anıl Altan video

Anıl Altan bir takipçisinin, "İlk dikkatimi çeken ablasının duruşu oldu. Sanki biraz ihmal ediliyor gibi" yorumunu görünce çok sinirlendi ve açtı ağzını yumdu gözünü.

Anıl Altan kzları 3

O yoruma; "Evet bilerek yapıyoruz, akşamları başka odaya kilitliyoruz, çiğ et veriyoruz, iki gün aralıklarla da su veriyoruz" diyerek takipçisine isyan eden Anıl Altan, şöyle devam etti:

YORUM

"Yarınki videoyu izleyince de Alin ihmal ediliyor dersin... Sen nasıl karar verirsen ona göre düzenleriz günleri. Senin ve Meryem'in birden fazla çocuğu olunca daha güzelini yaparsınız.

Anıl Altan EŞİ VE KIZLAIR

14 saniyeden 4 sene çıkarımı yapan yüksek zekalı arkadaşları tebrik ederim, aynı şekilde devam." diyerek adeta ateş püskürdü.

Anıl Altan KIZLAIR

Anıl Altan EŞİ VE KIZLAIR 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizi tekliflerine dayanamadı! Özel öğretmen tutup... Dizi tekliflerine dayanamadı! Özel öğretmen tutup...
Ülkeyi terk edeceğini söylemişti! Berkay'a ateş püskürdüÜlkeyi terk edeceğini söylemişti! Berkay'a ateş püskürdü
Ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor? Olay kare...Ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor? Olay kare...
Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil anıl altan Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.