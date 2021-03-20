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Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi...

20.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Çift, yaptığı programlar ile gündemi belirliyor. 2018 senesinde programına Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk eden Pelin Çift, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile girdiği şehir hastaneleri diyaloğu ile gündeme gelmişti. Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olan ünlü sunucu, gündemi belirlemeye devam ediyor. Peki Pelin Çift kimdir? Pelin Çift kaç yaşında? İşte Pelin Çift'in hayat hikayesi...

Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi...

Pelin Çift, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTRT 1 ekranlarında yayınlanan " Pelin Çift ile Gündem Ötesi " programına konuk etmiş, bu programda Erdoğan ile şehir hastaneleri konusunda bir diyolog yaşamıştı. O zamanlarda yaptığı programlar ile gündemi belirleyen Pelin Çift, şu anda da gündemi belirlemeye, izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

PELİN ÇİFT KİMDİR?

Pelin Çift, 1978 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden mezun olan Pelin Çift, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı; daha sonra ise Galatasaray Üniversitesi, Radyo - Televizyon Gazeteciliği Bölümünde ise yüksek lisansını yaptı.

Pelin Çift'in ilk ekran deneyimi, 1997 senesinde NTV ekranlarında yayınlanan canlı hava durumu sunuculuğu oldu. Pelin Çift, bir süre sonra TV'nin haber sunuculuğuna kadar yükseldi. 2001 senesinde NTV'den ayrılarak Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan ünlü sunucu daha sonra bir dönem de Skytürk'te çalıştı.

Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi...

2004 - 2009 seneleri arasında CNN Türk kanalında çalışan Pelin Çift, 2009 senesinde Habertürk TV'de kariyerine devam etmeye başladı. Pelin Çift, Habertürk TV'de Gündem ve Öteki Gündem isimli programların sunuculuğunu yaptı.

2013 senesinde Show TV'de " Bir Milyon Kimin?" isimli programın sunuculuğunu yapan Pelin Çift, 2015 senesinde ise TRT 1 ekranlarında "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programını yapmaya başladı. Bu programda çok ünlü siyasetçileri ağırlayan Pelin Çift, açıklamaları ile gündemi belirlemeye devam ediyor.

Pelin Çift, "Pelin Çift ile Gündem Peşinde" programının yanı sıra 2019 yılında yine TRT 1'de yayımlanan " 3'te 3 Tarih" isimli yarışma programının da sunuculuğunu üstlendi.

Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi...

PELİN ÇİFT'İN ÇALIŞTIĞI KANALLAR

  • 1997 - 2001 : NTV

  • 2001 - 2004 : Skytürk

  • 2004 - 2009 : CNN Türk

  • 2009 - 2014 : Habertürk TV

  • 2015 - : TRT 1
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı TRT 1 Recep Tayyip Erdoğan
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