Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi...

Pelin Çift, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TRT 1 ekranlarında yayınlanan " Pelin Çift ile Gündem Ötesi " programına konuk etmiş, bu programda Erdoğan ile şehir hastaneleri konusunda bir diyolog yaşamıştı. O zamanlarda yaptığı programlar ile gündemi belirleyen Pelin Çift, şu anda da gündemi belirlemeye, izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

PELİN ÇİFT KİMDİR?

Pelin Çift, 1978 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden mezun olan Pelin Çift, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı; daha sonra ise Galatasaray Üniversitesi, Radyo - Televizyon Gazeteciliği Bölümünde ise yüksek lisansını yaptı.

Pelin Çift'in ilk ekran deneyimi, 1997 senesinde NTV ekranlarında yayınlanan canlı hava durumu sunuculuğu oldu. Pelin Çift, bir süre sonra TV'nin haber sunuculuğuna kadar yükseldi. 2001 senesinde NTV'den ayrılarak Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan ünlü sunucu daha sonra bir dönem de Skytürk'te çalıştı.