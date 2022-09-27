Pelin Karahan mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

İlk olarak Kavak Yelleri dizisiyle dikkat çeken Pelin Karahan, ilerleyen yıllarda birçok defa ekran önünde yer alarak ekranların tanınan simalarından biri oldu. Hem ünüyle hem güzelliğiyle konuşulan oyuncu, son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

MİNİ ELBİSESİYLE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, mini elbisesiyle verdiği pozu sevenleriyle paylaştı.

O pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Ünlü oyuncu 2014'te Bedri Güntay ile hayatını birleştirdi.

Yaklaşık 8 yıllık evli çift, mutlu evliliğine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan Karahan eşi hakkında, "Her gece çocuklarıyla yatmak isteyen bir eşim var.", "İşine de yetiyor, çocuklarına da yetiyor, bana da yetiyor" ifadelerini kullanmıştı.





