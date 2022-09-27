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Pelin Karahan mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

27.09.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Yeter gibi dizilerde oynayan Pelin Karahan uzun yıllar ekranlarda kaldı. Ünlü oyuncu son zamanlarda güzelliği ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Pelin Karahan mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

İlk olarak Kavak Yelleri dizisiyle dikkat çeken Pelin Karahan, ilerleyen yıllarda birçok defa ekran önünde yer alarak ekranların tanınan simalarından biri oldu. Hem ünüyle hem güzelliğiyle konuşulan oyuncu, son pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

MİNİ ELBİSESİYLE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, mini elbisesiyle verdiği pozu sevenleriyle paylaştı.

Pelin Karahan mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

O pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Pelin Karahan mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu 2014'te Bedri Güntay ile hayatını birleştirdi.

Pelin Karahan mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

Yaklaşık 8 yıllık evli çift, mutlu evliliğine devam ediyor.

Pelin Karahan mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan Karahan eşi hakkında, "Her gece çocuklarıyla yatmak isteyen bir eşim var.", "İşine de yetiyor, çocuklarına da yetiyor, bana da yetiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Karahan mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

Pelin Karahan mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

Pelin Karahan mini elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Pelin Karahan
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