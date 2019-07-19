MAGAZİN

Pelin Öztekin'in yeni dizisi belli oldu! Aşk Ağlatır'da hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 19.07.2019 02:04 | Son Güncelleme

Oyuncu Pelin Öztekin, Show TV için çekilen Aşk Ağlatır ile ekranlara dönüyor.

Pelin Öztekin'in yeni dizisi belli oldu! Aşk Ağlatır'da hangi rolde oynayacak?

Son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in yeni dizisi belli oldu. Pelin Öztekin'in rol alacağı Aşk Ağlatır dizisinin başrollerini ise Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan paylaşacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Babası Rasim Öztekin'in izinden giderek oyunculuğu seçen ve bu alanda başarısını kanıtlayan Pelin Öztekin, MF Yapım'ın Show TV için hazırladığı 'Aşk Ağlatır' dizisiyle el sıkıştı.

pelin2

Gökçen Usta'nın yöneteceği dizi bir Japon uyarlaması (Love That Makes You Cry) olacak. Pelin Öztekin dizide 'Nagehan' karakterine hayat verecek. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'Aşk Ağlatır'da Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan başrolleri paylaşacak.

Aşk Ağlatır dizisinin baş rolünde 5 kadın ve 5 erkek başrol oyuncusu olacak bu nedenle dizinin kadrosu oldukça geniş olacak ve çok fazla popüler olmayan deneyimli oyuncular dizi de yer alacak. Bu nedenle de MF Yapım Aşk Ağlatır dizisinin oyuncu kadrosunu oluştururken çok titiz çalışıyor.

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
Yeni sezonun iddialı dizisinde buluştularYeni sezonun iddialı dizisinde buluştular
Sevilen dizinin hayranlarına müjde!Sevilen dizinin hayranlarına müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşk ağlatır Pelin Öztekin

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

Trump duyurdu: İran'ın insansız hava aracını düşürdük

Trump duyurdu: İran'ın insansız hava aracını düşürdük

Galatasaray, bir transferi daha açıkladı!

Galatasaray, bir transferi daha açıkladı!

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Bakan Akar'dan F-35 kararı açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 kararı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı Kuşlar'ın Cemil'i Emre Çaltılı'dan samimi açıklamalar!

Yaralı Kuşlar'ın Cemil'i Emre Çaltılı'dan samimi açıklamalar!

Her Yerde Sen'de Demir'den Selin için büyük fedakarlık! Her Yerde Sen 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Her Yerde Sen'de Demir'den Selin için büyük fedakarlık!

Show TV'den iddialı dizisi Kuzey Yıldızı'nın oyuncuları belli oldu! Kuzey Yıldızı dizisinin konusu nedir?

Yeni sezonun iddialı dizisinde buluştular

Kalk Gidelim yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte 3. sezon fragmanı

Sevilen dizinin hayranlarına müjde!

Acun Ilıcalı duyurmuştu! Cansu Dere ile anlaşma iptal

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Behzat Ç.’nin afişi ortaya çıktı

Heyecanlı bekleyiş sürerken afiş de ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.