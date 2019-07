Pelin Öztekin'in yeni dizisi belli oldu! Aşk Ağlatır'da hangi rolde oynayacak?

Son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in yeni dizisi belli oldu. Pelin Öztekin'in rol alacağı Aşk Ağlatır dizisinin başrollerini ise Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan paylaşacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Babası Rasim Öztekin'in izinden giderek oyunculuğu seçen ve bu alanda başarısını kanıtlayan Pelin Öztekin, MF Yapım'ın Show TV için hazırladığı 'Aşk Ağlatır' dizisiyle el sıkıştı.

Gökçen Usta'nın yöneteceği dizi bir Japon uyarlaması (Love That Makes You Cry) olacak. Pelin Öztekin dizide 'Nagehan' karakterine hayat verecek. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'Aşk Ağlatır'da Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan başrolleri paylaşacak.

Aşk Ağlatır dizisinin baş rolünde 5 kadın ve 5 erkek başrol oyuncusu olacak bu nedenle dizinin kadrosu oldukça geniş olacak ve çok fazla popüler olmayan deneyimli oyuncular dizi de yer alacak. Bu nedenle de MF Yapım Aşk Ağlatır dizisinin oyuncu kadrosunu oluştururken çok titiz çalışıyor.