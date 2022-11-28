HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen teğmenin silah arkadaşlarının okuduğu marş tüyleri diken diken etti

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen teğmenin silah arkadaşlarının okuduğu marş tüyleri diken diken etti

28.11.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, taziye evini ziyaret etti. Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ve cephede çarpışan arkadaşları için Harp Okulu Marşı'nı okuyan teğmenler, tüyleri diken diken etti.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Sosyal Tesisleri'ne gelerek şehidin acılı ailesi ile görüştü. Aileye baş sağlığı ve taziyelerini ileten teğmenler, sosyal tesis önünde ise hep bir ağızdan Harp Okulu Marşı'nı okudu. Öztürkmen başta olmak üzere Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ile cephede çarpışan silah arkadaşları anısına marşı okuyan teğmenler, taziye alanındakini gururlandırdı. Alandakiler, marş bitiminde tüyleri diken diken eden teğmenleri alkışladı.

Şehidin annesi Gürcan Öztürkmen, marş esnasında teğmenlerden birinin elini tutarken, marş bitene kadar teğmenin elini bırakmadı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartıştığı müşterisinin 14 yaşındaki torunu tarafından vuruldu!Tartıştığı müşterisinin 14 yaşındaki torunu tarafından vuruldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dünya devleri sıradaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dünya devleri sırada
Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit olduPençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
şehit Pençe Kilit Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Devlet hastanelerindeki randevularla ilgili şok detay!

Devlet hastanelerindeki randevularla ilgili şok detay!

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

Babası ile kız kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü!

Babası ile kız kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.