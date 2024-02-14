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    4. Penisine metal halka sıkışan adamın imdadına itfaiye koştu! O anları sosyal medyadan paylaşınca çok konuşuldu

    Penisine metal halka sıkışan adamın imdadına itfaiye koştu! O anları sosyal medyadan paylaşınca çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.02.2024 10:28 | Son Güncelleme:
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    İsmi açıklanmayan Taylandlı bir adam cinsel organına metal bir halkanın sıkışması üzerine hastanelik oldu. Cinsel organından halkanın çıkartılması için itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği Taylandlı adam o anları sosyal medyadan paylaşınca kullanıcıların ilgisini çekti.

    Tayland'ın Pattaya şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan bir adam cinsel organına taktığı metal halkanın sıkışması sonucunda hastanelik oldu. Cinsel organının şişmesi ve dayanılmaz bir ağrıyla yanması üzerine soluğu hastanede aldı. Doktorlar doğru aletlere sahip olmadıkları için metal halkanın çıkarılmasına yardımcı olmak için itfaiyeyle iletişime geçmek zorunda kaldı.

    20 DAKİKA SÜRDÜ

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    Operasyon 20 dakika sürdü ve itfaiye ile doktor ekibi halkayı metal bir kesici kullanarak organından ayırdı. Hastada kalıcı bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

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    Metal halkanın çıkarılmasıyla ilgilenen ekip, o zamandan beri halkı cinsel organlarına hiçbir şey sürmemeleri konusunda uyarıda bulanarak, "Buna benzer vakalarla daha önce de karşılaştık. Penise kilit veya halka takmak çok riskli, bu yüzden insanlara her zaman bunu bir daha yapmamalarını söylüyoruz. Organ yaralanabilir ve enfeksiyon kapabilir" dedi.

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