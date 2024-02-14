Penisine metal halka sıkışan adamın imdadına itfaiye koştu! O anları sosyal medyadan paylaşınca çok konuşuldu

Tayland'ın Pattaya şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan bir adam cinsel organına taktığı metal halkanın sıkışması sonucunda hastanelik oldu. Cinsel organının şişmesi ve dayanılmaz bir ağrıyla yanması üzerine soluğu hastanede aldı. Doktorlar doğru aletlere sahip olmadıkları için metal halkanın çıkarılmasına yardımcı olmak için itfaiyeyle iletişime geçmek zorunda kaldı.

20 DAKİKA SÜRDÜ

Operasyon 20 dakika sürdü ve itfaiye ile doktor ekibi halkayı metal bir kesici kullanarak organından ayırdı. Hastada kalıcı bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

Metal halkanın çıkarılmasıyla ilgilenen ekip, o zamandan beri halkı cinsel organlarına hiçbir şey sürmemeleri konusunda uyarıda bulanarak, "Buna benzer vakalarla daha önce de karşılaştık. Penise kilit veya halka takmak çok riskli, bu yüzden insanlara her zaman bunu bir daha yapmamalarını söylüyoruz. Organ yaralanabilir ve enfeksiyon kapabilir" dedi.







