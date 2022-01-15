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  4. "Pes" dedirten olay! Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı

"Pes" dedirten olay! Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı

15.01.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de bir ticari taksi, seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kaza yaptı. Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde 129 promil alkollü olduğu tespit edilen taksi şoförünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

"Pes" dedirten olay! Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı

İddiaya göre, Edirne’nin Talatpaşa Caddesinde seyir halinde olan taksinin sürücüsü Gökhan Sofuoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Bahri Aldemir idaresindek otomobile çarptı. Kazadan her iki araç sürücüsü de yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri her iki sürücüye alkol kontrolü yaptı. Alkol kontrolünde ticari taksi sürücüsü Gökhan Sofuoğlu’nun 129 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konularak, 1823 lira para cezası kesildi. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı.

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