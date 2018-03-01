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Pınar Altuğ botoks iddialarına kızdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 10:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün bir AVM çıkışında görüntülenen Pınar Altuğ'un yüzü sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Altuğ'dan yanıt gecikmedi

Pınar Altuğ botoks iddialarına kızdı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un botoks yaptırdığı ve bu nedenle yüzünün şiştiği iddia edildi.

Geçtiğimiz gün görüntülenen Altuğ'un son hali herkesi şaşırtmıştı. Altuğ, hakkındaki iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"Bu fotoğraf dün çekildi. Öncesinde basından başka arkadaşlarımla karşılaştım 'fotoğraf alalım' dediler, 'gözlerim alerji oldu, o yüzden hazır çekim yokken makyaj da yapmadım. Bugünlük beni affetseniz' dedim ve saygı gösterip 'tabii ki' dediler.

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Sonra sokakta yürürken başka biri çekip, hiçbir şey sormadan altını kafasına göre doldurmuş. Basın mensubu arkadaşlar, her gördüğünüz şişlik botoks değildir, zaten botoks yüzde şişkinliğe sebebiyet vermez.

Keşke şu fotoğrafların altını kafanıza göre doldururken harcadığınız zamanın azıcığını araştırmak, öğrenmek ya da sormak için kullansanız!"

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
EVET KADIN HAKLI BOTOKS YOK :) DOĞAL HALİ BU.MAKYAJSIZ HALLERİ BÖYLE NİYE ŞAŞIRIYORUZ Kİ
Pınar Hanım (Meltem) kusura bakmayın ama Gönül Sizden daha güzel.. :))
YAŞ KEMALE ERDİ OLACAK TABİ KADIN DEDİĞİN BAKIMLI OLACAK
botoksun bahanesi artik alerji ????
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