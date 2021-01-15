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  4. Pınar Altuğ'dan dekolte açıklaması! 'Mini etekle...'

Pınar Altuğ'dan dekolte açıklaması! 'Mini etekle...'

15.01.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle gönüllere taht kuran Pınar Altuğ, 'Bacak dekolteme güvenirim' sözleriyle gündem oldu. Altuğ o sözlerine açıklık getirdi.

Çocuklar Duymasın dizisinde başarı oyunculuğuyla tanınan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ gazetecilerin sorularını cevapladı.

Son olarak bacak dekoltesi ve mini etek giymeyi sevdiğini söyleyen Pınar Altuğ bu sorunun tekrar sorulmasına açıklık getirdi.

Altuğ bu konu hakkında şunları söyledi: "o mu o mu dendiğinde. Bacak mı sırt mı dekoltesi arasında bacak. Evet dekolte severim ama gündüz de gece kıyafeti diyen bir manyak değilim. Evet ben mini etek giymeyi seven bir kadınım kendimi mutlu hissediyorum. Ya da ne bileyim onun içinde başka şeyler de var ne cımbızlamak istediğine bağlı. Bacak dekolteme çok güvenirim."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ozaman görelim bacakları
Millet nelerin derdinde? hanım efendinin uğraştığı konıya bak.bize ne kardeşim.
ah be teyze hala ilgi peşindesin

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