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  4. Pınar Altuğ'dan iddialı paylaşım! Üst kısmını havluyla kapadı

Pınar Altuğ'dan iddialı paylaşım! Üst kısmını havluyla kapadı

22.03.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ bir güzellik merkezinden paylaşım yaptı. Altuğ, cilt bakımı yaptırdığı anları kayıt altına alırken üstünü havluyla kapatması gözlerden kaçmadı.

Pınar Altuğ'dan iddialı paylaşım! Üst kısmını havluyla kapadı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, bir güzellik merkezinden paylaşımda bulundu. En cesur haliyle kamera karşısına geçen Altuğ pürüzsüz cildiyle dikkat çekerken iddialı pozuyla çok konuşuldu.

Cilt bakımı yaptırırken üzerini bir havluyla örten Altuğ o anları paylaşmaktan çekinmedi. Gittiği yerin reklamını yapan oyuncunun o doğal halleri kimi hayranlarının hoşuna giderken kimi hayranları tarafından ise gereksiz bulundu.

Ekran Alıntısı

"SEKSİ OLMAK İÇİN ÖZEL BİR ŞEY YAPMIYORUM"

Verdiği bir röportajında "Hep güzel ve alımlı mıydın?" sorusunu Altuğ şöyle cevaplamıştı: "Beğenilir, fark edilir, genelde dikkat çekerdim. Rahmetli anneannem beni "Kraliçem" diye severdi. Eve taç getirdiğimde "Bak, çocukluğundan beri söylüyordum. Evet, seksapelim var. Fiziksel avantajlara sahibim, uzun bacaklıyım vesaire… Ama seksi olmak için özel bir şey yapmıyorum, vamp giyinmiyorum, öyle şuh pozlar vermiyorum. Bana göre seksapel sonradan kazanılan bir şey değil, içte olan bir şey. Bence bende de var"


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Pınar Altuğ
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