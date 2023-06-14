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Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ayrılık iddialarına isyan etti! ''Evet, biz boşandık''

14.06.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, 15'inci evlilik yıl dönümlerini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Eşiyle arasındaki yaş farkıyla sık sık gündem olan Pınar Altuğ, son olarak katıldığı bir galada muhabirlerin 'boşanma' sorusuna tepki gösterdi.

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ayrılık iddialarına isyan etti! ''Evet, biz boşandık''

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin aralarındaki yaş farkı sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde 15'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayan ünlü çift hakkında yine 'ayrılık' iddiaları gündeme geldi. Pınar Altuğ, önceki gün bir galaya katıldı ve muhaberilerin boşanma sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

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"EVET, BİZ BOŞANDIK"

Basın mensuplarının "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusuna Altuğ, "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok." cevabıyla tepki gösterdi.

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Ünlü oyuncu, daha sonra "Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim." diyerek, sinirlendiğini belli etti.

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'BİZİM İÇİN '15 GÜNE AYRILIR' DEDİLER'

Atacan, evlilik yıldönümlerinde Altuğ'un fotoğrafına, "Bizim için '15 güne ayrılır' dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli. 15 ömür olsa inadımızdan değil, sevgimizden mahçup ederiz. Bakıp şu resime, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar" mesajını yazmıştı.

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