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Pınar Altuğ evlilik teklifi aldığı günü unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 01:33 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'dan evlilik teklifi aldığı günü Instagram paylaşımıyla kutladı.

Pınar Altuğ evlilik teklifi aldığı günü unutmadı

Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan 12 sene önce aldığı evlilik teklifinin yıl dönümünde romantik bir paylaşım yaptı.

Eşiyle birlikte çektiği bir fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, "Seni ne sevdigimi kelimelerle anlatabilmem mümkün değil. İyi ki 12 sene önce 'Benimle evlenir misin?' diye sorduğunda, 'Evet' demişim" notunu yazdı.

Altuğ'un paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı. Şarkıcı Deniz Seki de "Maşallah size. Allah, mutluluğunuzu bir ömür daim etsin inşallah" yorumunu yazdı.

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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2008'in Nisan ayında dünya evine girmişti.

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