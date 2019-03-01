MAGAZİN

Pınar Altuğ kendisinden yardım isteyen takipçisini afişe etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından kendisinden yurt dışına çıkma konusunda yardım isteyen takipçisini afişe ederek, serzenişte bulundu.

Pınar Altuğ kendisinden yardım isteyen takipçisini afişe etti!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren ve takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkat çeken Pınar Altuğ, bu defa kendisinden yardım isteyen takipçisini ifşa etti.

Çocuklar Duymasın dizisiyle özdeşleşen Pınar Altuğ, Instagram hesabından, kendisine gönderilen özel mesajları ifşa ederek şunları yazdı. 'Hani ben DM bakmıyorum diye kızıyorsunuz ya bana, birkaç örneği paylaşmak istedim, ne kalbim dayanır ne de gücüm.'

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PINAR ALTUĞ HIZINI ALAMADI…

Kendisine gelen isteklerin sınırları zorlaması sonrasında isyan bayrağını açan Pınar Altuğ, birkaç farklı talebi de yine hesabından paylaştı. Altuğ, konuyla ilgili olarak takipçilerini ifşa ettiği eleştirilerine de katılmadığını söyleyerek isimlerini gizlediğini ve bu isteklerin yapılmasının normal karşılanamayacağını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Herkes bir Haluk Levent olamıyor işte.Karıştırmamak gerek.
Ancak bundan bu hareket beklenir. Daha ne bekliyordunuz ki ?
her ünlüye gelen dmler paylaşınca başın göğemi erdi
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