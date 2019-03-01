Pınar Altuğ kendisinden yardım isteyen takipçisini afişe etti!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren ve takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkat çeken Pınar Altuğ, bu defa kendisinden yardım isteyen takipçisini ifşa etti.

Çocuklar Duymasın dizisiyle özdeşleşen Pınar Altuğ, Instagram hesabından, kendisine gönderilen özel mesajları ifşa ederek şunları yazdı. 'Hani ben DM bakmıyorum diye kızıyorsunuz ya bana, birkaç örneği paylaşmak istedim, ne kalbim dayanır ne de gücüm.'

PINAR ALTUĞ HIZINI ALAMADI…

Kendisine gelen isteklerin sınırları zorlaması sonrasında isyan bayrağını açan Pınar Altuğ, birkaç farklı talebi de yine hesabından paylaştı. Altuğ, konuyla ilgili olarak takipçilerini ifşa ettiği eleştirilerine de katılmadığını söyleyerek isimlerini gizlediğini ve bu isteklerin yapılmasının normal karşılanamayacağını söyledi.



