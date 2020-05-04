Pınar Altuğ: Kızıma ve kocama uzanan dili koparırım

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı yayında, son dönemde sosyal medyada aldığı olumsuz tepkiler üzerine samimi açıklamalar yaptı. Altuğ, kendisine gelen hakaret içerikli yorumlara ve verdiği cevaplara yönelik şöyle konuştu:

"Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar... Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım.”

Hayatta başkaları için yaşamadığını, ve "İnsanlar ne der?" diye düşünmeyi bıraktığını, aksini yaptığı taktirde kukla olacağını da anlatan Altuğ, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendime saygımdan hep bakımlıyım ama ekstra efor, bu olmamalı. O zaman sen olmaktan çıkıyorsun, başkaları için yaşamaya çalışıyorsun. Ne uğruna harcıyorum? ‘Ya biri görürse ne der?’ mantığıyla hayat geçmez. Ben, ben olmaktan çıkarım."