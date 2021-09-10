Pınar Altuğ o olaya açıklık getirdi! "Deliye her gün bayram"

Yaz ayını eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile Bodrum ve Marmaris’te geçiren Pınar Altuğ, orman yangınları nedeniyle tatilin kötü geçtiğini anlatıp, “Kötü bir yazdı. Yangınlar hepimizi çok üzdü. Yangınlar olduğunda Marmaris’teydik. Dolayısıyla hepimizin tadı tuzu kaçtı. İnsan gücüyle söndürülebilir alevler değildi ama bunu gözünüzle görmeden algılamak zor, bende uzaktan bakınca algılamazdım. Öyle bir kova suyla falan olacak iş değil. Marmaris çam balı artık yok. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"13 YIL SU GİBİ GEÇTİ"

Pınar Altuğ ayrıca geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan’la evlilik yıldönümlerini değil, evlilik teklifi yıldönümlerini kutladıklarını anlatıp durumu şu sözlerle açıkladı:

“Evlilik yıldönümümüz değildi, evlilik teklifi yıldönümümüz vardı. Deliye her gün bayram. Hep kutlayacak sebeplerimiz olsun hayat çok kısa. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti nasıl geçti 13 yıl oldu bilmiyorum. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya söz verdik.”

