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Pınar Altuğ'u kızdıran 'edep' yorumu! 'Ülkenin haliyle ne alakası var'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 10:29 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 12. evlilik yıldönümlerini kutladı. Öpüşürken bir fotoğraflarını paylaşan Altuğ'a gelen 'edep' yorumu ünlü oyuncuyu kızdırdı.

Pınar Altuğ'u kızdıran 'edep' yorumu! 'Ülkenin haliyle ne alakası var'

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan dün evliliklerinin 12. yılını kutladı. Hemen her sene aralarındaki yaş farkı nedeniyle haber olan ikili haklarında yapılan tüm olumsuz yorumlara rağmen evliliklerini tutkulu bir şekilde sürdürüyor.

Bir süredir ev karantinasında olan ve bu süre zarfında sosyal medya hesabı üzerinden kızı Su ile birlikte mutfak hünerlerini sergileyen Pınar Altuğ, dün kendisi için çok özel bir paylaşımda bulundu. Eşi Yağmur ile birlikte evliliklerinin 12. yılını kutlayan Pınar Altuğ nikah sırasında çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da: “12 sene geçti sevgilim iyi ki sana “evet”demişim, hep evet sonsuza kadar” notunu düştü.

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'BİRAZ EDEP' YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Pınar Altuğ’un takipçileri onun bu özel gününü kutlarken içlerinden bir tanesi tepki çeken bir yorumda bulundu. Altuğ’un tercih ettiği fotoğraf üzerinden hareket eden takipçisi şunları yazdı: “Ülke ve dünya bu haldeyken bu resim hiç olmamış biraz edep...”

Altuğ, tercih ettiği fotoğraf üzerinden kendisine yapılan bu yoruma sinirlendi ve tepkisini de “Edepsizlik neresinde acaba? Evlendiğimiz gün nikahın hemen ardından çekilmiş bir fotoğraf, ülkenin haliyle ne alakası var anlatırsanız ben de anlayayım” sözleriyle dile getirdi.

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pınar altug, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Pınar Altuğ evillik,

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