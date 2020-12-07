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Pınar Altuğ'un yorumunu gören Ebru Şancı: İnsafsız bir faturaya elektrik mi kesilir?

07.12.2020 11:29 | Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ'un yorumunu gören Ebru Şancı: İnsafsız bir faturaya elektrik mi kesilir?

Jülide Ateş'in programına konuk olan ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Pınar Altuğ'un "Bizde bütün para kocada durur" sözlerine Ebru Şancı öyle bir yanıt verdi ki... Ebru Şancı yorumuyla gündeme geldi.

Jülide Ateş'in sunduğu 40’a konuk olan Pınar Altuğ açıklamalarıyla gündem olmuştu. Altuğ açıklamasında "Para işine hiç karışmadım. Para yatırılacaksa ‘Şu hesaba yatırır mısın?’ derim. O da sadece ‘özel mi, şirket mi?’ diye sorar. Hiçbir faturaya karışmıyorum. Hayatımda bir şey ödemedim. Bizde bütün para kocada durur" sözleriyle dikkat çekmişti.

Yağmur Atacan ile evliliğindeki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Altuğ'un bu sözleri de gündem olmuştu. Bu sözleri gören eski model Ebru Şancı yaptığı yorumla dikkat çekti.

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Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Şancı bu yorumun altına şunları yazdı:

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"Bizde de tam tersi unuttuğundan her ay elektrik kesiliyor. İnsafsız bir faturaya elektrik mi kesilir?"

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