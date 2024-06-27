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  4. Pınar Altuğ yapay zeka ile Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Yorum yağdı: Alakası yok...

Pınar Altuğ yapay zeka ile Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Yorum yağdı: Alakası yok...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.06.2024 08:30
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Çocuklar Duymasın ise hafızalara kazınan Pınar Altuğ yapay zeka uygulaması ile Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi. Çok mutlu olduğunu söyleyerek paylaşım yapan Altuğ'a ise hayranları bakın ne dedi.

Pınar Altuğ yapay zeka ile Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi! Yorum yağdı: Alakası yok...

Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda eşi Türker İnanoğlu'nu kaybeden Gülşen Bubikoğlu, bir süredir inzivaya çekilmiş durumda...

Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor ve sosyal medyada da sık sık en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Ekran Alıntısı

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Gülşen Bubikoğlu, son olarak Pınar Altuğ'un paylaşımı ile yeniden merak konusu oldu. Yapay zeka ile Gülşen Bubikoğlu'na benzetilen Pınar Altuğ "Çok hayranım" dedi.

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Ancak bu benzerlik paylaşımı takipçilerinden pek de onay alamadı. Altuğ'un paylaşımını görenler takipçileri "Hiç alakası yok", "Hiç benzemiyor" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu Pınar Altuğ
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