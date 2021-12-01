Pınar Töre kimdir, aslen nereli? Yargı dizisi Özlem karakteri Pınar Töre kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna iki yeni isim dahil oldu. Gelişmelere göre ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna Pınar Töre ve Merve Ateş katıldı. Pınar Töre, dizide Komiser Eren'in eski sevgilisine hayat verecek. Peki Pınar Töre kimdir?
6 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Pınar Töre, 2005 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur. Pınar Töre uzun senelerdir tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarıyla sektörde yer alıyor. 1.60 boyunda olan Pınar Töre oyunculuğa 2009 senesinde başlamıştır. DOT Tiyatro ile sahneye koyduğu oyunların yanında bir de oyun çevirisi yapmasıyla bilinmektedir. Pınar Töre'nin çevirisini yaptığı toplamda 3 tiyatro oyunu bulunmaktadır.
Uyanış Büyük Selçuklu, TRT, 2020
Bizim Hikaye, Fox TV, 2017
Anne, Star TV, 2016
Elimi Bırakma, TRT, 2018
Aşk Ve Ceza, 2009
Çekmeceler, Yönetmen: M. Caner Alper
ve Mehmet Binay, 2014
Karanlıktakiler, Yönetmen: Çağan Irmak, 2009
The Monsters’ Dinner, Yönetmen Ramin Matin, 2011
Canavarlar Sofrası, Yönetmen: Ramin Matin, 2011
Okuyucu Yorumları 0 yorum