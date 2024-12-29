Pistte patlayan uçak yanıp kül oldu, 179 kişi can verdi! Güney Kore'de büyük facia kameraya yansıdı

Bir yanda yönetim kriziyle çalkalanan Güney Kore'de bir de havalimanında gerçekleşen facia ülkeyi derinden sarstı. Muan şehrinde yolcu uçağı iniş sırasında kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre 75 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi ancak 181 yolcunun 179'unun can verdiği tahmin ediliyor.

İNİŞ SIRASINDA FACİA

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.

UÇAK YANIP KÜL OLDU

Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.

SADECE 2 KİŞİNİN KURTULDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İtfaiye yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 75 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

HEMEN HEPSİ GÜNEY KORE VATANDAŞIYDI

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

KAZA NEDEN GERÇEKLEŞTİ?

Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

(AA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır