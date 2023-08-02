Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi... “Kahkahalarla gülüyordu”

Emlak müdürü Jennie, Aralık 2021'de Snelgar ve iki erkek arkadaşına bir Manchester dairesi kiraladı. Kendi evinin bitişiğindeki dairede Snelgar ve arkadaşlarının gürültü yapması üzerine onları uyarmak için kiralık eve gittiğini söyleyen Lawrenson, “Daireye girer girmez 8 aylık Kaiser isimli köpek bana saldırdı. Koluma kenetlendi. Beni banyoya doğru sürükledi. Var gücümle bağırdım. Snelgar ve iki arkadaşı hiçbir şey yapmadan orada öylece durdular” dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Mahkemeye verdiği ifadesinde Lawrenson hayvanın saldırısından ortak koridora kaçarken köpeğin yeniden saldırdığını söyledi. Lawrenson ifadesinde, “Polise telefon açıp adresimi bağırıyordum ama sonra hayvanın arkamdan bana saldırdığını hissettim. Beni yere düşürdü ve bacağımın arkasından ısırdı. Korkunçtu. Sonsuz gibi gelen bir süreydi" diye konuştu.

Lawrenson’un seslerini duyan erkek arkadaşının olay yerine gelmesinden sonra köpek saldırısı sona erdi. Köpeğin çenesiyle Lawrenson’un kolları, bacakları, omuzları, göğsü ve gövdesinde derin yaralar oluştu ve genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“SARHOŞTUM” DİYEREK SAVUNDU

O gece yaşananları sarhoş olduğu için hatırlayamadığını söyleyen Snelgar, 125 saatlik ücretsiz çalışma ve 20 saatlik rehabilitasyon programını içeren 2 yıllık toplum düzeni cezası aldı. Aynı zamanda tazminat olarak 500 sterlin (yaklaşık 17 bin 226 TL) ödemesine karar verildi.