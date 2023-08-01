Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Çocuğuyla birlikte köpek balığını beslemek istedi! Bir anda dengesini kaybedince denize düştü

    Çocuğuyla birlikte köpek balığını beslemek istedi! Bir anda dengesini kaybedince denize düştü

    01.08.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada viral olmayı başaran görüntülerde bir anne ve çocuğu köpek balığını etle beslemek isterken bir anda dengelerini kaybederek denize düştüler. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken düşmenin etkisiyle köpek balığının korkarak uzaklaşması faciayı engelledi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde anne ve çocuğunun tekneden uzanarak köpek balığını beslemek için hamle yaptıkları anlar yer aldı. Kucağına aldığı çocuğuyla köpek balığını beslemek isteyen anne bir anda dengesini kaybedince denize düştü. O anlarda köpek balığı düşmenin etkisiyle korkarak kaçtı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

    5

    Florida’daki uzmanlar sosyal medyada viral olan görüntülerdeki köpek balığının muhtemelen hemşire köpek balığı olduğunu söyledi. Genellikle zararsız olduğu kabul edilen ve özellikle insanlardan kaçtıkları belirtilen hemşire köpek balıklarının yüzücülere yönelik bazı sebepsiz saldırılarının da rapor edildiği söylendi.

    59

    Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olurken kullanıcıların büyük bir bölümü annenin sorumsuz davrandığını söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise köpek balığının zararsız olduğunu tahmin ettiklerini dile getirerek anneyi savundu.

    İlginizi Çekebilir

    “Kocama baktın” kavgası! Yumruklar havada uçuştu

    “Kocama baktın” kavgası! Yumruklar havada uçuştu

     Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

    Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

     “İnsanlar bu türü anlayamıyor"

    “İnsanlar bu türü anlayamıyor"

     Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu

    Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu

     Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

    Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

     Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

    Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

     On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka...

    On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka...

     Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Egosuyla cesur bikini seçimini de solladı! “Benimle tanıştığında...”Egosuyla cesur bikini seçimini de solladı! “Benimle tanıştığında...”
    14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”
    Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktıKask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya köpek balığı

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

    Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

    Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

    Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

    Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

    Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

    Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

    Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

    İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

    İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.