Çocuğuyla birlikte köpek balığını beslemek istedi! Bir anda dengesini kaybedince denize düştü

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde anne ve çocuğunun tekneden uzanarak köpek balığını beslemek için hamle yaptıkları anlar yer aldı. Kucağına aldığı çocuğuyla köpek balığını beslemek isteyen anne bir anda dengesini kaybedince denize düştü. O anlarda köpek balığı düşmenin etkisiyle korkarak kaçtı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Florida’daki uzmanlar sosyal medyada viral olan görüntülerdeki köpek balığının muhtemelen hemşire köpek balığı olduğunu söyledi. Genellikle zararsız olduğu kabul edilen ve özellikle insanlardan kaçtıkları belirtilen hemşire köpek balıklarının yüzücülere yönelik bazı sebepsiz saldırılarının da rapor edildiği söylendi.

Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olurken kullanıcıların büyük bir bölümü annenin sorumsuz davrandığını söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise köpek balığının zararsız olduğunu tahmin ettiklerini dile getirerek anneyi savundu.



