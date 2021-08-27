HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Pitonun korkunç avı! Buzağıyı yedi, midesi patladı

Pitonun korkunç avı! Buzağıyı yedi, midesi patladı

27.08.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın kuzeyindeki Phitsanulok eyaletinde meydana gelen akılalmaz olayda dev yılan gözüne kestirdiği bir buzağıyı yutmayı başardı ama sindiremedi. Dev avı yemenin baskısıyla midesi patlayan yılan ölü halde bulundu.

Pitonun korkunç avı! Buzağıyı yedi, midesi patladı

Kaybolan buzağısını aramaya koyulan Taylandlı çiftçi, arama yaptığı ormanlık alanda iki hayvanın kanlı kalıntılarıyla karşılaşınca şoke oldu.

Yılanın davul gibi gerildiğini ve midesinin patladığını söyleyen çiftiçi, buzağısının kalıntılarının bir kısmını yılanın içinde bir kısmının da etrafa saçılmış olduğunu ve bunun korkunç bir sahne olduğunu kaydetti.

Yetkililerce kontrol edildilen hayvanlar yakılarak boş araziye gömüldü.

Screenshot_1

AVLARI BÜYÜK OLABİLİYOR

Bununla birlikte Burma pitonları, vücut kütlelerinin neredeyse iki katı olan yiyecekleri kolayca sindirebildikleri için çok büyük avları tüketme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Ancak uzmanlara göre bu yılanın avının büyüklüğü konusunda abartıya kaçmış olabileceği söyleniyor.

Screenshot_2

Kafasını kestiği yılan öldürdü! Restoran şefinin dehşete düşüren sonuKafasını kestiği yılan öldürdü! Restoran şefinin dehşete düşüren sonu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladıSıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı
Yatılı kursta korkunç olay! Üzerine kolonya döküp çakmak tutmuşlarYatılı kursta korkunç olay! Üzerine kolonya döküp çakmak tutmuşlar
''Bende virüs var'' deyip, markette tükürmediği ürün kalmadı''Bende virüs var'' deyip, markette tükürmediği ürün kalmadı
Anahtar Kelimeler:
Tayland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

ABD'li komutandan korkutan Afganistan açıklaması: Saldırıların devamını bekliyoruz

ABD'li komutandan korkutan Afganistan açıklaması: Saldırıların devamını bekliyoruz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.