Pitonun korkunç avı! Buzağıyı yedi, midesi patladı

Kaybolan buzağısını aramaya koyulan Taylandlı çiftçi, arama yaptığı ormanlık alanda iki hayvanın kanlı kalıntılarıyla karşılaşınca şoke oldu.

Yılanın davul gibi gerildiğini ve midesinin patladığını söyleyen çiftiçi, buzağısının kalıntılarının bir kısmını yılanın içinde bir kısmının da etrafa saçılmış olduğunu ve bunun korkunç bir sahne olduğunu kaydetti.

Yetkililerce kontrol edildilen hayvanlar yakılarak boş araziye gömüldü.

AVLARI BÜYÜK OLABİLİYOR

Bununla birlikte Burma pitonları, vücut kütlelerinin neredeyse iki katı olan yiyecekleri kolayca sindirebildikleri için çok büyük avları tüketme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Ancak uzmanlara göre bu yılanın avının büyüklüğü konusunda abartıya kaçmış olabileceği söyleniyor.



