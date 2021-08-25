Restoran şefinin dehşete düşüren sonu! Kafasını kestiği yılan öldürdü

Yılan ısırıkları sonucu her yıl 100.000'den fazla insanı öldürüyor. Ancak bu kez yılanın zehrini saçtığı yer ormanlık bir alan değil bir restoranın mutfağı oldu. Çin'in Foshan şehrinde yaşanan bu dehşete düşüren olayda restoran şefi Peng Fan yılan çorbası için hazırladığı yemek sonrası hayatını kaybetti.

Etrafı temizlemek için işe koyulan Fan, yılanın kafasını eline aldığı anda ısırığa maruz kaldı ve dakikalar sonra hayatını kaybetti.

Restorandaki bir müşteri, "Eşimin doğum günü için restoranda yemek yiyorduk ve birdenbire kargaşa çıktı. Ne olduğunu bilmiyorduk ama mutfaktan gelen çığlıkları duyabiliyorduk. Restoranda doktor çağrıları vardı ama ne yazık ki tıbbi yardım gelene kadar adam çoktan ölmüştü. Bunu duyduktan sonra yemeğimize devam edemedik'' şeklinde konuştu.

''TRAJİK BİR OLAY''

Olay yerine gelen polis ise, "Adamı kurtarmak için yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Sadece panzehir yardımcı olabilirdi ama bu zamanında verilmedi. Yılan kendini bunun için çoktan hazırlamış. Trajik bir olay'' dedi.

KAFASI KESİLSE BİLE ZEHRİNİ SAÇABİLİYOR

Uzmanlar, yılanların ve diğer sürüngenlerin öldürüldükten sonra bir saate kadar reaktif hareketler yapabildiğini söylüyor. Konu hakkında konuşan bir yetkili, ''Kafanın canlı kalması ve Peng'in elini ısırması kesinlikle mümkün. Bir yılan kafasını kaybettiğinde, temel vücut işlevleri durduğundan fiilen ölmüştür, ancak yine de bazı refleksif eylemler vardır. Bu, yılanların hala yaşadığı anlamına gelir. Kafa kesildikten sonra bile ısırmaya ve zehrini saçmaya devam edebilirler. Tüküren kobralar, zehirlerini dokuz metreye kadar tükürebilir. Zehir göze girdiğinde körlüğe neden olabilir'' ifadelerini kullandı.



