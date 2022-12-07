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Piyango ona vurdu! Kaybetmemek için sakladığı biletin yerini unutunca olanlar oldu

07.12.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Maryland eyaletindeki Silver Spring'den 41 yaşındaki Srijana Wosti, piyangodan 50.000 dolar kazandı. Başlangıçta daha azını kazandığını sanmıştı ancak bir noktada talihlinin kendisi olduğunu anlayınca, piyango biletini güvene almak istedi ve onu bir yere sakladı. Ancak sakladığı biletin yerini unutunca olanlar oldu.

Piyango ona vurdu! Kaybetmemek için sakladığı biletin yerini unutunca olanlar oldu

Srijana Wosti, Haziran ayında Silver Spring'deki Kemp Mill Beer, Wine and Deli'deki bileti taramadan önce başlangıçta 50 dolar ödül kazandığını düşünmüştü. Ancak daha sonra çok daha büyük bir meblağ kaptığını fark etti. Wosti, kendisine 50.000 dolar piyango vurduğunu fark ettiğinde bozdurmadan önce kaybedeceğinden korktuğu için, bileti korumak için eski bir valize sakladı.

YERİNİ UNUTTU

Arkadaşlarına ve ailesine bileti anlatan ve parayı alacağı o büyük günü ne zaman talep edeceğini planlayan Wosti, bir noktada ciddi bir sorun olduğunu fark etti çünkü ne yazık ki bileti nereye sakladığını unutmuştu. Neyse ki geç kalmadan hatırlamayı başardı. Srijana, piyango yetkililerine, biletin artık geçerli olmayacağından korktuğunu ve evi alt üst ettiğini, sonunda bileti aylar önce koyduğu bavulda bulduğunu söyledi.

5 DOLAR ÖDEMİŞTİ

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"Onu bulduğuma ve çok geç kalmadığımı öğrendiğime çok sevindim" dedi. Wosti, kazanan biletlerin açıklandığı şovu izlemeyi sevdiği için oynadığı belirtti ve ona 50.000 dolar kazandıran bu Family Feud kazı kazan bileti için sadece 5 dolar ödediğini anlattı.

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para abd piyango

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