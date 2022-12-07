Piyango ona vurdu! Kaybetmemek için sakladığı biletin yerini unutunca olanlar oldu

Srijana Wosti, Haziran ayında Silver Spring'deki Kemp Mill Beer, Wine and Deli'deki bileti taramadan önce başlangıçta 50 dolar ödül kazandığını düşünmüştü. Ancak daha sonra çok daha büyük bir meblağ kaptığını fark etti. Wosti, kendisine 50.000 dolar piyango vurduğunu fark ettiğinde bozdurmadan önce kaybedeceğinden korktuğu için, bileti korumak için eski bir valize sakladı.

YERİNİ UNUTTU

Arkadaşlarına ve ailesine bileti anlatan ve parayı alacağı o büyük günü ne zaman talep edeceğini planlayan Wosti, bir noktada ciddi bir sorun olduğunu fark etti çünkü ne yazık ki bileti nereye sakladığını unutmuştu. Neyse ki geç kalmadan hatırlamayı başardı. Srijana, piyango yetkililerine, biletin artık geçerli olmayacağından korktuğunu ve evi alt üst ettiğini, sonunda bileti aylar önce koyduğu bavulda bulduğunu söyledi.

5 DOLAR ÖDEMİŞTİ

"Onu bulduğuma ve çok geç kalmadığımı öğrendiğime çok sevindim" dedi. Wosti, kazanan biletlerin açıklandığı şovu izlemeyi sevdiği için oynadığı belirtti ve ona 50.000 dolar kazandıran bu Family Feud kazı kazan bileti için sadece 5 dolar ödediğini anlattı.