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Plajda koronavirüs şüphesi endişe yarattı! Ateşinin yüksek olduğu anlaşılınca...

09.08.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde endişe oranı yaz aylarının gelmesiyle birlikte azalmış gibi görünse de zaman zaman yaşanan olaylar pandemi kurallarına uymanın ciddiyetini hatırlatmaya yetiyor. Bugün Zonguldak'ta gerçekleşen olay da bunun kanıtı oldu. Ereğli ilçe sınırlarında yer alan plaja giden 20 yaşında genç bir kız, fenalaşınca koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Plajda koronavirüs şüphesi endişe yarattı! Ateşinin yüksek olduğu anlaşılınca...

Ereğli ilçesindeki Sevgi Plajı'nda yaşanan olay, bölgede bulunanları korkuttu. 20 yaşında olduğu öğrenilen G.D., yüksek ateş şikayetiyle yardım istedi. Belirtiler üzerine durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi.

TEST SONUCU BEKLENİYOR

Bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalelerin ardından G.D.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.D.'nin, test sonucuna göre tedavisine başlanacağı öğrenildi.

SONUÇ POZİTİF ÇIKARSA NE OLACAK?

Sonucun pozitif çıkması durumunda plajda bulunan vatandaşların nasıl tespit edileceği ise merak konusu oldu. Şayet genç kızın koronavirüs pozitif çıkması durumunda çevrede bulunan vatandaşların da dünyayı sarsan pandemiden etkilenmesi neredeyse kaçınılmaz olacak.

Özellikle yaz aylarında maske ve mesafe kuralının unutulduğu plajlar, koronavirüs pandemisinde artış yaşanmasına neden olacak en olası noktaların başında yer alıyor. Hasta olduğunun farkında olmayanlar kadar pozitif olduğunu bildiği halde pandemi kurallarını önemsemeyenler de bulunuyor. Bu da durumun ciddiyetini arttırıyor.

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Zonguldak
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