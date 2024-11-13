Plajda yürüyüş yaparken bir anda karşılarına kesik insan kafası çıktı! "Burada her şeyi gördük ama bu sabah bulunan şeye inanamadık"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami Beach'in hemen güneyindeki Key Biscayne plajında yerel halk tarafından yapılan ihbarlar yetkilileri harekete geçirdi. Miami-Dade Polis Departmanı, kumda bir insan başı olduğuna dair çok sayıda ihbar aldıktan sonra saat 08.40 civarında plaja geldi. Polis, başın ilk olarak plajı tarayan bir işçi tarafından bulunduğunu söyledi. Başın bir erkeğe mi yoksa bir kadına mı ait olduğu belirsiz ve polis, kişinin kimliğini belirlemek için Adli Tıp Ofisi ile birlikte çalışıyor.

"BURADA HER ŞEYİ GÖRDÜK"

40 yıldır yakındaki bir apartman binasında yaşayan Bahman Amini CBS News Miami'ye verdiği ifadesinde, "Burada her şeyi gördük ama bu sabah bulunan şeye inanamıyorum. Sevdiğimiz plaja gitmekten korkuyoruz. Gerçekten korku filmi gibi bir durum" dedi.

Miami sakini Marcelo Borrelli, yayın kuruluşuna yaptığı açıklamasında ise, "Bu şok edici, şok edici. Bunu pek duymuyorsunuz. Kıyıya vuran uyuşturucular ve bunun gibi şeyler duyuyorsunuz ama bir kafa! Endişe içindeyiz" ifadelerini kullandı.