Yol kenarında park halinde araba görünce endişelendiler! İçine baktıklarında dehşet verici manzaraya tanık oldular

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Pathum Thani eyaletine bağlı Khlong Nueng bölgesindeki Phahonyothin yolunun kenarında bir şirketin karşısında park edilmiş durumda beyaz bir araç bulundu. İlk başta kimse bir şeyden şüphelenmedi ancak aracın 2 gün boyunca yerinden bir santimetre bile hareket etmemesi yerel halkı şüphelendirdi. Arabanın durumunu merak eden görgü tanıkları aracın içine baktı. İçeriye baktıktan sonra korkunç bir manzarayla karşılaştıklarında dehşete düştüler ve hemen polisi aradılar.

POLİSLER BİLE ŞOKE OLDU

Yetkililer geldiğinde arabanın kapısını açtılar ve sürücü koltuğunda siyah kıyafetli 30'lu yaşlarında bir kadının cansız bedenini buldular. Kurbanın kucağında siyah bir iPhone, sol koltukta ise bir paket ıslak mendil ve boş bir hap paketi vardı.

İlk soruşturma, kadının 8 Kasım'da Nonthaburi'deki bir şirketten araba kiraladığını, araba sahibinin ise yurtdışında, özellikle Japonya'da olduğunu gösterdi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.