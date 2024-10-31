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En az 95 kişinin ölümüne yol açan İspanya'daki sel felaketinden mucizevi bir şekilde kurtuldu! "Bir anlık karar beni kurtardı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.10.2024 11:53
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İspanya'da etkili olan şiddetli yağiş ve sel hayatı felç ederken en az 95 kişinin yaşanan felakette hayatını kaybettiği ifade edildi. 62 yaşındaki Karen Loftus isimli kadın, eşi ve kendisinin sel sularında ölümle burun buruna geldikleri anları anlattı. Verdikleri saniyelik kararın hayatlarını kurtardığını ifade eden Loftus, "Sadece 10 dakika içinde oldu" dedi.

En az 95 kişinin ölümüne yol açan İspanya'daki sel felaketinden mucizevi bir şekilde kurtuldu! "Bir anlık karar beni kurtardı"

MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'nın güneydoğusundaki Elche kentinde yaşayan 62 yaşındaki Karen Loftus ve eşi Salı günü Alicante'deki evlerine giderken 'inanılmaz şiddetli yağmur' altında kaldığını söyledi. Akşam saatlerinde AP-7 otoyolundaki trafiğin durduğunu belirten Loftus, önündeki köprünün yıkıldığını söyleyerek, "Bir kamyon köprüden aşağı düştü, ne olduğunu bilmiyorum. Çok şiddetliydi, arabalar havada uçuşuyordu, insanlar çığlık atıyordu." dedi.

Sadece 10 dakika içinde suyun yükselerek araçlarından içeri girmeye başladığını belirten Loftus, "Suyun basıncı nedeniyle aracımızın kapısını açamadık. Ani bir kararla camı kırarak dışarı çıkıp yüzmeye başladık. Arabadan indiğimiz anda, başka bir araba bizim arabanın üzerine çıktı. Ölüp gideceğimizi düşündük. Her yer zifiri karanlıktı. Kamyonun kapısını çaldık.Faslı bir şoför bizi aldı. Tıpkı bir felaket filmi gibiydi. 'Burada ölebilirim' diye düşündüğünüz anları bilirsiniz. Çok korkutucuydu." diye konuştu.

Karen, Valensiya'da bir pansiyonda kalıyor ve pasaportu ve telefonu dışında her şeyini kaybetmiş durumda.

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