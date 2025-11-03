Mynet Trend

YAZARLAR

Sultan Oğuz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi bir şeyleri değiştirdi mi?

Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle birlikte kasada “Poşet ister misiniz?” artık hepimizin her alışveriş sonrası duyduğu bir soru haline geldi. Kimimiz cevap olarak çantasında bez torba taşımaya başladı kimimizse hala alışverişini poşetlerle tamamlıyor. Peki küçük görünse de büyük bir döngünün parçası olan bu uygulamanın hayatımıza girmesi gerçekten fark yarattı mı? Gelin birlikte tartışalım.

Plastik poşetlerin fiyatlandırılmasındaki başlıca amaç neydi?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi bir şeyleri değiştirdi mi? 1

Uygulamanın hedefi aslında temelde tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak ve daha sürdürülebilir yollara yönelmekti çünkü verilere baktığımızda Türkiye, Avrupa’da kişi başına en çok plastik atık üreten ülkelerden biri. Kamuoyunda birbirinden farklı seslerin ortaya çıkmasını beraberinde getiren bu yenilikle birlikte bazıları bunun sürdürülebilirlik için iyi bir başlangıç noktası olduğunu vurgularken bazılarıysa alışverişte ek bir maliyet olarak gördü.

Raporlar bu konuda ne söylüyor?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi bir şeyleri değiştirdi mi? 2

Araştırmalara göre 2019'da başlayan uygulama birkaç sene içerisinde plastik poşet kullanımını yüzde 75 oranında azaltırken 354 bin ton plastik atığın oluşması önlenmiş oldu. Bu değer günümüzde 2,6 milyon ton plastik atığın oluşumu engellerken yaklaşık 20 milyar lira tasarruf edilmesini sağladı. Evet, bu rakamlar kulağa etkileyici geliyor, sadece şunu da eklemek gerekir ki bir markete gittiğimizde kasa dışındaki plastik poşet alternatifleri o kadar da fazla mı?

Marketler için durum nasıldı?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi bir şeyleri değiştirdi mi? 3

İlk yıllarda farklı görüşlerin getirdiği ikilemler nedeniyle plastik poşet kullanımı azalsa da poşet ücretleri zamanla marketler için farklı bir kazanç kalemine dönüştü. Plastik poşet yerine karton ya da bez seçeneklerin ortaya çıkması ve plastiğe göre daha maliyetli olması alışveriş yapanların aklında soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Çünkü başlangıçtaki amaç bu olmasa dahi çevreci bir bilinçle başlayan hareket ticari bir alana alan açmıştı.

Peki plastik poşet konusunda davranışımız değişti mi?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi bir şeyleri değiştirdi mi? 4

Bu soruya kesin bir cevap vermek oldukça güç çünkü evet, pek çok kişi artık plastik poşet almak yerine genellikle evden bez veya file çantaları ya da daha önce aldıkları poşetleri getiriyor. Bunun yanında çöp ayrıştırmaya dair detaylı bir uygulamamızın yokluğu plastik poşetlerin genel olarak çöp poşeti olarak da kullanıldığı ülkemizde plastik poşet kullanımının uzun bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu da çevre bilincinin tam olarak yerleşmesinin önüne geçiyor.

Günün sonunda bu küçük adımlar büyük sorunlara çözüm getiriyor mu?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi bir şeyleri değiştirdi mi? 5

Hepimiz biliyoruz ki plastik poşetin ücretlendirilmesi dünyayı kurtaramaz ama küçük çaplı dahi olsa buna benzer düzenlemeler, toplumsal olarak farkındalık kazanmamız açısından iyi bir adım. Temel mesele bu adımların geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi sürdürülebilir politikalarla desteklenip desteklenmediği olduğu için bu gibi uygulamalar, sürdürülebilirlik için herkesin gündelik yaşamında değişikliğe gitmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Mynet'in Sesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis aracına trafik cezası yazıldı! Polis aracına trafik cezası yazıldı!
'Ölüler Çetesi'nden 100 milyon liralık vurgun!'Ölüler Çetesi'nden 100 milyon liralık vurgun!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı... Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...

Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.